Juventus-Milan, Conceicao: la rivelazione sulla formazione di domani

Juventus-Milan, questa potrebbe essere una partita fondamentale per i rossoneri. Domani alle 18:00, il Diavolo si gioca la possibilità di rimettersi in corsa per un posto tra le prime quattro in classifica. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa Sergio Conceicao, nuovo allenatore rossonero che al debutto ha battuto la stessa Juventus e l'Inter, vincendo la Supercoppa italiana 2025. In campionato un pareggio contro il Cagliari e una vittoria sofferta contro il Como. Ecco le parole sulla formazione rossonera per la sfida e come fare coabitare Fofana e Bennacer.