Juventus-Milan, Conceicao: “Capitano? So che c’erano polemiche, ma…”

Juventus-Milan , questa potrebbe essere una partita fondamentale per i rossoneri. Domani alle 18:00, il Diavolo si gioca la possibilità di rimettersi in corsa per un posto tra le prime quattro in classifica. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa Sergio Conceicao , nuovo allenatore rossonero che al debutto ha battuto la stessa Juventus e l'Inter, vincendo la Supercoppa italiana 2025 . In campionato un pareggio contro il Cagliari e una vittoria sofferta contro il Como. Ecco le parole su Maignan e il tema del capitano della squadra.

Conceicao, Maignan e la fascia da capitano del Milan

"So che prima c'erano polemiche, ma per me non è importante. Tutti devono avere le responsabilità. Tutti devono parlare, nessuno deve stare zitto. L'anno scorso al Porto il capitano era il portiere. Ho scelto il capitano che possono essere Maignan o Theo Hernandez o Calabria, non è la cosa più importante. Devono preoccuparsi di fare ciò che devono. Maignan deve preoccuparsi di non prendere gol, quello è il primo obiettivo. Poi ha personalità e mi piace perché è vincente. Theo Hernandez uguale, che ha raggiunto un numero di gol incredibile, superando Maldini, un grandissimo giocatore. Un piacere allenarli. Per me non è importante chi ha la fascia".