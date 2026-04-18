"Sì, assolutamente. Siamo arrivati a questo punto tutti insieme. A partire dai giocatori, che vanno in campo e ci fanno vincere". Massimiliano Allegri parla così delle parole di Matteo Gabbia nei suoi confronti (leggi qui). Nella conferenza stampa prima di Verona-Milan, l'allenatore rossonero sottolinea: "Io posso aiutarli a farli perdere ogni tanto. La società è stata vicina, ha seguito l'allenamento Furlani ieri. Quando arrivi a marzo hai l'obiettivo là e vorresti raggiungerlo in un colpo solo. Se avessimo vinto non saremmo stati matematicamente in Champions League, domani uguale. Ora serve serenità, facendo con ordine ciò che hanno sempre fatto. Se fai 24 partite senza perdere hai valori tecnici e morali. Ora abbiamo recuperato tutti e per questo finale, l'obiettivo totale deve essere superiore a quello personale".