"Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché", queste le ultime dichiarazioni dell'ex attaccante del Milan. Oggi è arrivata la risposta dello stesso Massimiliano Allegri alle ultime dichiarazioni di Cassano. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese: "Ho avuto la fortuna e il piacere di allenarlo, da giocatore aveva giocate straordinarie. Dicevo sempre si avvicinasse a Ronaldinho, perché faceva passare la palla solo dove vedeva lui. Rispetto le opinioni di tutti. Penso mi abbia fatto un gran complimento. Se sono responsabile di tutto, ho avuto un peso, lo ringrazio veramente".