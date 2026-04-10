In questi giorni si continua a parlare del possibile cambio modulo per il Milan in vista della sfida contro l'Udinese e delle ultime partite di campionato: "Se si parla di questi cambiamenti, ci saranno. Saelemaekers è un esterno o un terzino? La differenza è che Athekame è un terzino che spinge di più . Se fosse solo modulo sarebbe facile". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa . L'allenatore continua: " Serve equilibrio . Nel campionato, a Napoli puoi anche perdere. Una partita non deve destabilizzare il valore di un anno. A fine anno valuteremo tutto, tecnicamente, fisicamente, sul gestionale. Tutto ciò che è stato fatto bene e male. Ma con equilibrio, senza farsi travolgere dagli eventi. Altrimenti succede un disastro ".

Poi l'allenatore rossonero ha parlato dello stato fisico di Pulisic e Leao: "Purtroppo hanno avuto vari infortuni che gli hanno impedito di trovare la condizione. Però hanno fatto dei gol importanti. Gimenez sta rientrando ora, è normale che abbia un calo fisico. Fullkrug ha fatto prestazioni in crescendo, dopo l'arrivo in un campionato nuovo dopo un po' che era fermo. Si è messo a disposizione".