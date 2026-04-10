"L'aspetto psicologico... È normale che dopo che perdi a Napoli, perdi il secondo posto, vai a 9 punti dall'Inter. I primi due giorni sono stati i più difficili". Massimiliano Allegri parla così in conferenza stampa su come stia la squadra in questo momento dopo la sconfitta contro il Napoli.
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CONFERENZA
Allegri: “Forse non siamo stati troppo bravi per essere più vicini all’Inter”
Il Milan si prepara a giocare domani contro l'Udinese. Massimiliano Allegri ha parlato anche del momento mentale dei rossoneri. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa
Alla vigilia della partita contro l'Udinese l'allenatore rossonero sottolinea: "Ma poi bisogna virare sull'obiettivo. Forse non siamo stati troppo bravi per essere più vicini all'Inter, ci serve per lavorare per migliorare, senza perdere di vista l'obiettivo Champions. Ci sono 7 partite, ci sono squadre che stanno crescendo. Capita durante la stagione che ci sono momenti in cui gli attaccanti fanno gol e altri in cui non lo fanno. Ma sono sicuro che da qui alla fine faranno dei gol che ci serviranno per entrare in Champions". Vedremo quindi quali saranno le scelte in attacco di Massimiliano Allegri per ritrovare i tre punti importanti.
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