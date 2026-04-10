Il Milan è stato molto criticato in questo periodo della stagione specialmente per quanto riguarda il gioco espresso dai rossoneri. Allegri sottolinea: "Ora l'obiettivo principale è lo stesso di prima, ma ora ancora di più bisogna arrivarci. Che si giochi con sei punti o una non cambia niente. Anche a Napoli abbiamo avuto situazioni vicino all'area. Poi il risultato, com'è normale, cambia le opinioni. Noi dobbiamo analizzare la squadra. Se avessimo vinto o pareggiato, non avremmo giocato meglio, gli errori c'erano uguale", questo riguardo alla sconfitta contro il Napoli.

L'allenatore rossonero in conferenza: "A me spiegare il calcio non piace. Credo una sola cosa, lavorare per migliorare. Senza perdere equilibrio e forza. All'inizio la squadra si è messa a disposizione, com'è ora. Gruppo straordinario lavorativamente e moralmente. Difficile dire perché, il calcio è bello per questo. Alla fine, ciò che conta, è però sempre il risultato. Il calcio è un gioco meraviglioso e imprevedibile. Se non fai il risultato, puoi fare le cose più belle del mondo, ma c'è da vincere le partite, che sposta le opinioni".