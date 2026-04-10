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Allegri pragmatico: “Il risultato cambia le opinioni. Nel calcio è ciò che conta”

Allegri pragmatico: 'Il risultato cambia le opinioni. Nel calcio è ciò che conta'
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ancora una volta della sconfitta contro il Napoli parlando dei risultati nel mondo del calcio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è stato molto criticato in questo periodo della stagione specialmente per quanto riguarda il gioco espresso dai rossoneri. Allegri sottolinea: "Ora l'obiettivo principale è lo stesso di prima, ma ora ancora di più bisogna arrivarci. Che si giochi con sei punti o una non cambia niente. Anche a Napoli abbiamo avuto situazioni vicino all'area. Poi il risultato, com'è normale, cambia le opinioni. Noi dobbiamo analizzare la squadra. Se avessimo vinto o pareggiato, non avremmo giocato meglio, gli errori c'erano uguale", questo riguardo alla sconfitta contro il Napoli.

L'allenatore rossonero in conferenza: "A me spiegare il calcio non piace. Credo una sola cosa, lavorare per migliorare. Senza perdere equilibrio e forza. All'inizio la squadra si è messa a disposizione, com'è ora. Gruppo straordinario lavorativamente e moralmente. Difficile dire perché, il calcio è bello per questo. Alla fine, ciò che conta, è però sempre il risultato. Il calcio è un gioco meraviglioso e imprevedibile. Se non fai il risultato, puoi fare le cose più belle del mondo, ma c'è da vincere le partite, che sposta le opinioni".

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