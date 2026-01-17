Allegri: “La società Milan è ambiziosa. Maignan di livello mondiale”

Milan-Lecce, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida. Maignan e società. Ecco l'estratto
Quanto vale Mike Maignan per il Milan? Massimiliano Allegri risponde così alla vigilia di Milan-Lecce: "Però è importante, capitano, giocatore di livello mondiale. È importante averli perché si assumono responsabilità. Penso che per Maignan siano normalità le parate, quindi livello alto".
Il possibile rinnovo di Maignan può essere segnale di ambizione della società Milan? L'allenatore rossonero risponde così: "La società è ambiziosa e deve giocare la Champions League ogni anno. Una cosa fondamentale per la società. Poi è arrivato Fullkrug, la società è stata veloce. Sono molto contento. Stanno migliorando tutti. Se ci fosse bisogno anche di Odogu, che ha giocato poco ed è arrivato all'ultimo, farebbe una buona prestazione. Fare arrivare giocatori che non servono o non migliorano non ha senso".