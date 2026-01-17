Allegri: “La società Milan è ambiziosa. Maignan di livello mondiale”

Quanto vale Mike Maignan per il Milan ? Massimiliano Allegri risponde così alla vigilia di Milan-Lecce: "Però è importante, capitano, giocatore di livello mondiale. È importante averli perché si assumono responsabilità. Penso che per Maignan siano normalità le parate , quindi livello alto".

Il possibile rinnovo di Maignan può essere segnale di ambizione della società Milan? L'allenatore rossonero risponde così: "La società è ambiziosa e deve giocare la Champions League ogni anno. Una cosa fondamentale per la società. Poi è arrivato Fullkrug, la società è stata veloce. Sono molto contento. Stanno migliorando tutti. Se ci fosse bisogno anche di Odogu, che ha giocato poco ed è arrivato all'ultimo, farebbe una buona prestazione. Fare arrivare giocatori che non servono o non migliorano non ha senso".