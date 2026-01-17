Pianeta Milan
Fabregas spegne le polemiche: “Non è Allegri contro di me. Si vince in tanti modi. Complimenti al Milan”

Dopo le tantissime polemiche iniziate nel post partita di Como-Milan, Cesc Fabregas spegne le polemiche prima della Lazio. L'estratto della conferenza stampa da Tuttomercatoweb
Prima della partita contro la Lazio, l'allenatore del Como Cesc Fabregas torna sulla partita persa contro il Milan: "Siamo in un momento di gioco molto buono. Non siamo contenti, anche se sono orgoglioso di come abbiamo giocato contro il Milan sette volte campione d'Europa". Ecco gli estratti da Tuttomercatoweb.

Fabregas torna a parlare di Como-Milan

"Luka Modric... il migliore della storia del calcio ha toccato 14 palloni, normalmente è da 100. Noi difensivamente abbiamo fatto una partita incredibile. Poi c'è Maignan, non dimentichiamolo. Rabiot fortissimo, lo conosciamo tutti, ha fatto una partitona. Ci sta, è il Milan, può succedere".

Sul dibattito tra risultatisti e giochisti: "Il calcio è di tutti, si vince in tanti modi. Io l'ho fatto con Conte, con Wenger. Complimenti al Milan perché ha vinto, ma non vuol dire che sia meglio o peggio. Si deve rispettare tutto. Si perde tante volte in maniera diversa. Non è Allegri contro di me, ma il Como contro il Milan. Loro sono incredibili, hanno vinto e tra 3-4 settimane magari giocheranno diversamente a San Siro. Non si è vinto? Bravi loro. Ma non sarò triste o scontento per la mia squadra".

