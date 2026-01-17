Sul dibattito tra risultatisti e giochisti: "Il calcio è di tutti, si vince in tanti modi. Io l'ho fatto con Conte, con Wenger. Complimenti al Milan perché ha vinto, ma non vuol dire che sia meglio o peggio. Si deve rispettare tutto. Si perde tante volte in maniera diversa. Non è Allegri contro di me, ma il Como contro il Milan. Loro sono incredibili, hanno vinto e tra 3-4 settimane magari giocheranno diversamente a San Siro. Non si è vinto? Bravi loro. Ma non sarò triste o scontento per la mia squadra".