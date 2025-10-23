Allegri felice degli attaccanti: 'Leao può fare la punta. Gimenez è sereno'

Pianeta Milan
CONFERENZA

Milan, Allegri contento di Leao e Gimenez: “Rafa sta bene con tutti. Santi si sbloccherà, ne sono sicuro”

Nel corso della conferenza stampa che precede Milan-Pisa, sono state poste alcune domande a Massimiliano Allegri sui suoi attaccanti Rafa Leao e Santi Gimenez. Il tecnico si è detto soddisfatto di entrambi. Le sue parole
Nel corso della conferenza stampa che precede Milan-Pisa, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha risposto alle domande sui protagonisti della vittoria contro la Fiorentina, Leao e Gimenez. Il primo autore di una doppietta decisiva, il secondo bravo a procurarsi il rigore del vantaggio e a offrire un ottimo spezzone di secondo tempo. Di seguito vengono riportate le parole del tecnico rossonero.

Le dichiarazioni di Allegri in conferenza

Qual è la posizione offensiva migliore per Leao? "Contro la Fiorentina ha segnato da posizione centrale, se lui gioca lì è più nel vivo del gioco e può risultare più pericoloso. Per me può fare sia la prima che la seconda punta, si accoppia bene con tutti gli altri attaccanti e giocatori offensivi che abbiamo".

Come ha visto Gimenez? "Santiago lo vedo più tranquillo, è arrivato in ritardo di condizione e sta crescendo. Ha avuto ottime occasioni e ha giocato bene sia con la Fiorentina che con la Juve. Sono sicuro che si sbloccherà, ha ottime qualità tecniche"

