Cessione Milan, Arnault è l’uomo più ricco del mondo: i tifosi sognano

NEWS MILAN – Bernard Arnault sarà il prossimo proprietario del Milan? Nelle scorse settimane si sono susseguite varie voci sulla possibile cessione della società da parte di Elliott, con il noto giornalista Luca Serafini che ha twittato un post che ha fatto scatenare i tifosi rossoneri: “Accordo Elliott-LVMH per l’acquisizione del Milan: ratifica con la approvazione del progetto del nuovo stadio”.

In realtà, però, dopo la bomba pubblicata dal giornalista, c’è stata subito la smentita da parte di Antoine Arnault, figlio di Bernard, che ha classificato la notizia come “fake news”. Molti tifosi credono che quelle del francese siano smentite di rito, e che la cessione del Milan possa effettivamente concretizzarsi, soprattutto se si sbloccasse la questione relativa al nuovo stadio.(QUI LE LE NOVITA’).

Ad alimentare i sogni dei tifosi ci ha pensato la prestigiosa rivista Forbes, che ha pubblicato la classifica degli uomini più ricchi al mondo: Bernard Arnault, con un patrimonio da 117 miliardi di dollari, è in questo momento l’uomo più ricco al mondo, superando così colossi come Jeff Bezos (115,6 mld di $) e Bill Gates (110 mld di $). Questa classifica, ovviamente, lancia una considerazione quasi scontata: il Milan, con l’uomo più ricco del pianeta al comando, potrebbe tornare davvero ai fasti del tempo. Al momento, ripetiamo, arrivano solo smentite, ma chissà che le cose non possano cambiare nei prossimi mesi. Intanto il Milan sembra interessato a un giovane talento che gioca in una squadra inglese, continua a leggere >>>

