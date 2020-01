Rifunzionalizzazione di San Siro: due progetti presentati da Milan e Inter

NEWS MILAN (fonte: nuovostadiomilano.com) – “AC Milan e FC Internazionale Milano sono tornate oggi a incontrare l’Amministrazione Comunale di Milano per presentare due ipotesi progettuali di rifunzionalizzazione dell’attuale ‘Meazza‘, nel contesto della realizzazione di un nuovo stadio per Milano a San Siro.

Tali ipotesi, in ottemperanza alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e come convenuto nel precedente incontro, prevedono una rifunzionalizzazione del ‘Meazza‘ destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di ‘San Siro‘ 365 giorni all’anno, in ottica di servizio e beneficio per la cittadinanza.

I Club proseguiranno nell’approfondimento tecnico ed economico delle ipotesi progettuali presentate, sempre in coerenza con le linee guida indicate dal Comune”. Confermate, quindi, le indiscrezioni lanciate qualche ora prima dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘. Ecco come potrebbe essere il nuovo “sport district” di ‘San Siro‘: continua a leggere >>>

