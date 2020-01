Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra, interesse per il talento Cash

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha dimostrato in questo mercato di voler acquistare giocatori di esperienza come Ibrahimovic e Kjaer per risolvere il problema della personalità all’interno della squadra, ma al tempo stesso l’obiettivo della gestione Elliott è sempre quello di acquistare giovani di valore che possano accrescere il valore patrimoniale della società.

A tal proposito, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal portale inglese footballinsider247.com, il Milan sarebbe molto interessato a Matty Cash, centrocampista del Nottingham Forest che può giocare anche nel ruolo di terzino destro. Il calciatore viene considerato un vero talento, e su di lui ci sarebbero tante squadre tra cui l’Everton di Ancelotti, che sarebbe pronto ad offrire 15 milioni per acquisire il suo cartellino. Il Milan segue Cash con attenzione, e chissà che non possa effettuare un acquisto di questo tipo negli ultimi giorni di mercato. Intanto si allontana un obiettivo di mercato rossonero, continua a leggere >>>

