Calciomercato Milan – Dalla Croazia, Dani Olmo verso il Lipsia

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivano delle novità importanti dalla Croazia su Dani Olmo. Stando a quanto riportato da Sportske Novosti, infatti, Dani Olmo, nonostante l’interesse di tante squadre tra cui il Milan, avrebbe deciso di proseguire la sua carriera al Lipsia.

Il club tedesco avrebbe intenzione di pagare Dani Olmo 16 milioni di euro a cui devono essere aggiunti eventuali bonus e percentuali sulla futura rivendita. Lo spagnolo avrebbe deciso di giocare in Bundesliga per essere allenato da Julian Nagelsmann, tecnico molto bravo a valorizzare i giovani. Il Milan rimane comunque alla finestra, in attesa di eventuali sviluppi. Intanto dichiarazioni molto importanti da parte di Ante Rebic, protagonista della gara contro l’Udinese, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android