Atalanta-Milan, le probabili formazioni: Musacchio c’è, Piatek dal 1′

VERSO ATALANTA-MILAN – Chiudere l’anno nei migliori dei modi e possibilmente coi 3 punti. E’ questo l’obiettivo del Milan che in questa stagione ha dimostrato di andare molto meglio lontano da San Siro che in casa. Stefano Pioli in conferenza stampa oggi ha rivelato di aver già scelto gli 11 da mandare in campo e con ogni probabilità non stravolgerà le ultime formazioni.

Donnarumma in porta ovviamente, mentre in difesa la novità è rappresentata da Ricardo Rodríguez che prenderà il posto di Theo Hermandez squalificato. Musacchio stringe i denti e giocherà al fianco di Romagnoli, mentre Conti sarà regolarmente titolare a destra. Bennacer in cabina di regia, con Kessie e Bonaventura ai suoi lati. Davanti conferma per Piatek, con Suso e Calhanoglu sugli esterni. Parole positive per Leao da parte del tecnico emiliano, che però lo lascerà ancora in panchina. Intanto, ecco i precedenti dell’arbitro La Penna con Milan e Atalanta>>>

