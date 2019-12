Atalanta-Milan, le probabili formazioni: due ballottaggi per Gasperini

VERSO ATALANTA-MILAN – Se Stefano Pioli, allenatore del Milan, i suoi 11 da mandare in campo domani alle 12.30 li ha già decisi, per il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ci sono ancora due ballottaggi. Il primo riguarda il ruolo di esterno mancino con Gosens in vantaggio su Castagne, ma non ancora certo del posto. Duello a tre per una maglia, invece, davanti con Pasalic e Ilicic avanti rispetto a Malinovskyi. Lo sloveno ha recuperato ed è convocato, ma il croato sta attraversando un ottimo momento di forma ed è difficile lasciarlo fuori. Da non scartare il possibile impiego di entrambi con lo scivolamento in panchina di Muriel. Allarme rientrato in casa Milan per Musacchio>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android