Verso Atalanta-Milan, Musacchio ha recuperato: sarà regolarmente in campo

ULTIME NEWS MILAN – C’erano dei dubbi sulle condizioni fisiche di Mateo Musacchio in vista di Atalanta-Milan. L’argentino ha accusato un problema alla caviglia nelle ultime ore che sembrava potesse pregiudicargli la presenza al match di domani. E invece, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, Musacchio sarà regolarmente in campo insieme ad Alessio Romagnoli al centro della difesa. A proposito di difesa, ecco un nome nuovo per la difesa del Milan. Si tratta di un giovane calciatore che gioca in Francia, continua a leggere >>>

