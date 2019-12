Verso Atalanta-Milan, problemi per Musacchio: provati Caldara e Gabbia

ULTIME NEWS MILAN – Problemi per Stefano Pioli per quanto riguarda Atalanta-Milan di domani. Oltre alle assenze per squalifica di Theo Hernandez e Lucas Paqueta, il rischio è quello di dover rinunciare anche a Mateo Musacchio. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ l’argentino è alle prese con un problema alla caviglia e potrebbe anche scendere in campo stringendo i denti. Per precauzione però l’allenatore rossonero ha provato anche Mattia Caldara e Matteo Gabbia al centro della difesa. Nell’undici titolare non dovrebbe esserci Rafael Leao: ecco il motivo, continua a leggere >>>

