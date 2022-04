Milan, il report dell’allenamento odierno: partitella con l’SSD Audace

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il report dell'allenamento svolto oggi dai ragazzi di Stefano Pioli

(fonte acmilan.com) - Squadra al lavoro questa mattina a Milanello , con ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera, mentre gli altri componenti della rosa hanno disputato un'amichevole contro la SSD Audace Calcio. Il test è terminato 9-0 per il Milan: tripletta per Lazetić, doppietta per Messias e gol di Ballo-Touré, Robotti, Romagnoli e Saelemaekers.