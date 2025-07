Calciomercato Milan, ecco Brown: presto a Milano, Mourinho beffato

Calciomercato Milan, Brown verso i rossoneri — In realtà, Brown su quell'aereo non è mi salito perché, forte dell'accordo trovato giovedì notte dal suo nuovo agente con il Milan, ha fatto sapere al Gent di voler indossare la maglia rossonera. A quel punto, il Milan ha presentato la sua proposta al Gent. Mourinho ha chiamato più volte il calciatore, ha cercato di convincerlo a cambiare idea, ma non c'è stato nulla da fare.

Il Fenerbahçe, ha rivelato la 'rosea', giovedì aveva un accordo di massima con il Gent per il cartellino del terzino e aveva messo sul tavolo una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Pensava di essere in vantaggio sulla concorrenza e di non aver problemi nell’avere l’ok di Brown. Non immaginava che Igli Tare avesse già il sì del terzino.

Ieri pomeriggio, poi, quando Brown invece di andare all’aeroporto di Bruxelles è rientrato a casa sua, è stato chiaro che la situazione per i turchi fosse compromessa. Qualche minuto più tardi, il Gent ha ricevuto la telefonata del Milan che ha presentato un’offerta ufficiale: una somma inferiore a quella messa sul tavolo dal Fenerbahçe.

Oggi in città per le visite? Il Milan vuole portarlo a Singapore — Il Diavolo però aveva l’accordo con Brown e dunque era in una posizione di forza. I turchi hanno provato a rilanciare fino a notte fonda, alzando l’offerta al calciatore e le commissioni per il suo entourage, ma la scelta era ormai fatta. Così la trattativa tra Milan e Gent è andata avanti e oggi dovrebbe arrivare la fumata bianca. Ieri c'erano addirittura due aerei privati, uno del Fenerbahçe e uno del Milan, pronti per prelevare Brown. Roba da telenovela.

Il giocatore, per il quotidiano sportivo nazionale, potrebbe essere in città già oggi per le visite mediche. Massimiliano Allegri aveva bisogno di un terzino sinistro, ruolo nel quale in rosa c’è il solo Davide Bartesaghi. Adesso resta da trovare il terzino destro ma se non ci saranno colpi di scena, intanto, il Milan farà il possibile per completare il tesseramento di Brown (compreso naturalmente il permesso di soggiorno) e farlo partire sabato sera per Singapore insieme alla squadra.