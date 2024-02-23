Tecnica e possesso per i rossoneri, inizia l'avvicinamento al prossimo impegno del Milan, che sarà dopodomani sera
Rennes-Milan, iniziata la rifinitura dei rossoneri a Milanello | PM Video
Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento.
REPORTInizio in palestra dove i titolari di Rennes-Milan hanno effettuato lavoro defaticante mentre gli altri componenti della rosa, dopo aver svolto l'attivazione muscolare, sono usciti sul campo dove hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema.
L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso prima di una serie di partitelle 5 contro 5 con le quali si è chiusa la sessione odierna.
SABATO 24 FEBBRAIOIl programma prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 10.30, visibile in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch, e una sessione di allenamento nel pomeriggio.
Fonte: acmilan.com
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