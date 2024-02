Verso Lazio-Milan, rossoneri in campo a Milanello, inizia l'avvicinamento alla trasferta di Roma. Ecco il report dell'allenamento

(fonte:acmilan.com) - Primo allenamento della settimana per i rossoneri in vista dell'incontro di Serie A contro la Lazio, in programma venerdì 1 marzo allo stadio Olimpico di Roma.