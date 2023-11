Allenamento Milan, le ultime news da Milanello su Bennacer e non solo

Seduta mattutina di allenamento, a Milanello, per il Milan di Stefano Pioli in vista della sfida contro il Frosinone, in programma sabato 2 dicembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Buone notizie per il tecnico rossonero che, in questa stagione, ha spesso dovuto rinunciare a tanti dei suoi calciatori per infortuni di varia tipologia.