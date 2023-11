Milan, una luce in fondo al tunnel: Bennacer verso la convocazione?

In un mare di infortuni che sta caratterizzando, in negativo, la stagione del Milan di Stefano Pioli, c'è un barlume di luce in fondo al tunnel. Come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, Ismaël Bennacer sta sempre meglio. Il regista franco-algerino, classe 1997, potrebbe persino strappare una convocazione per Milan-Frosinone di sabato 2 dicembre, ore 20:45, a 'San Siro'.