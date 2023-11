Infortuni Milan, Thiaw fuori almeno due mesi: per i rossoneri è un incubo

Milan, gli infortuni stanno condizionando la stagione — Dopo il match Thiaw aveva lasciato 'San Siro' in stampelle e i cattivi presagi hanno trovato conferma nella diagnosi partorita dopo la risonanza magnetica: "Severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra". Una problematica che, nella migliore delle ipotesi, terrà Thiaw fuori almeno due mesi, con rientro previsto per febbraio 2024. Terzo bicipite femorale di fila dopo quelli di Rafael Leão e Noah Okafor. Potrebbe guarire con terapie conservative: almeno questo è quello che sperano i medici del club.

Il quadro degli infortuni in casa Milan è preoccupante, quelli muscolari sono troppi e incidono, come mai prima d'ora, nella gestione di Pioli. 18 su 26 corrispondono al 69% del totale. Dall'ottobre 2019, da quando Pioli allena il Milan, non si era mai toccata una vetta così alta. A questo punto della stagione, negli anni passati i numeri erano alti, ma ben diversi: 7 nella stagione 2019-2020, poi 9 nella 2020-2021, quindi 14 nell'annata dello Scudetto e, infine, 11 la passata stagione.

A Milanello lavorano per risolvere il problema, ma ... — Ma perché così tanti infortuni al Milan? Al Milanello non trovano una risposta. Tutti lavorano per risolvere il problema, ma non viene trovata una soluzione. Nel 'calderone delle cause' è finito tutto, dai metodi dei preparatori atletici allo stile di gioco rossonero. La sensazione è che si tratti di un concorso di colpe e che anche i fattori di rischio esterni abbiano un peso in questa storia.

Dal minutaggio dei Nazionali, 'spremuti' lontano dal Milan agli stop per influenza. Proprio come nel caso di Thiaw, che - rimasto a Milanello durante la sosta - avrebbe dovuto svolgere un lavoro specifico per potenziare la sua condizione del tedesco e diventare più performante alla ripresa. Ma il virus che ha colpito Malick (e poi anche Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan) ha rallentato tutto. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, una clamorosa idea per il vice Giroud >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.