Ag. Botman: “Milan uno dei club interessati, ma bisogna aspettare l’estate”

L'agente di Sven Botman ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del difensore del Lille: l'olandese piace molto al Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Voetbal International', l'agente di Sven Botman, Nikkie Bruinenberg, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo assistito. Queste le sue dichiarazioni: "C'è stato molto interesse, offerte da diversi club. Ma il Lille semplicemente non vuole venderlo. Milan? È uno dei club interessati. Bisognerà aspettare per vedere dove giocherà la prossima estate".