Milan, da Tonali altri introiti. Reijnders: ecco i dettagli dei bonus | PM NEWS

La cessione di Tijjani Reijnders è cosa fatta: nelle casse del Milan dovrebbero entrare circa 55 milioni di euro di parte fissa più bonus. Un'operazione di calciomercato che ricorda per molte situazioni quella fatta sempre dal Milan nel 2023. Sandro Tonali fu ceduto sempre in Premier League per una cifra molto importante ( 58,9 milioni di euro di base fissa guardando il bilancio 2023-24 del Milan). Anche in quel caso ci furono dubbi sui dettagli precisi e sulla quantità di bonus . Le ultime novità sulle operazioni con il Manchester City e il Newcastle .

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'operazione Sandro Tonali-Newcastle porta altri benefici e introiti nella casse del Milan: grazie alla qualificazione degli inglesi in Champions League, infatti, si sbloccano altri bonus che dovrebbero variare dai 2 ai 5 milioni di euro. Per quanto riguarda i bonus di Reijnders: dovrebbero essere più raggiungibili di quelli dell'operazione Tonali. Ad esempio dovrebbe essere presente uno per la qualificazione del Manchester City alla prossima edizione della Champions League, altri legati alle presenze. Dovrebbero essere 15 milioni di euro non troppo complessi da raggiungere per il Milan.