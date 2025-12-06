Varesina-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

QUI MILAN FUTURO — 5° posto in classifica e ancora ampi margini di crescita per un Milan Futuro che ha mostrato abilità tecniche nella fase di possesso e capacità di creare in ampiezza, ma deve alzare la percentuale realizzativa. Contro la Varesina serviranno ritmo, aggressione sul primo passaggio e precisione nell'ultimo tocco. Rientro di Massimo Oddo in panchina dopo la squalifica rimediata contro la Real Calepina e scontata con il Brusaporto, con l'obiettivo di trasformare le buone prove dei suoi ragazzi in punti pesanti dando continuità ai risultati.

QUI VARESINA — La Varesina di Marco Spilli alterna 4-2-3-1 e 3-4-3, identità coraggiosa e verticalità immediata. Arriva da un 2-1 in rimonta sul campo del ChievoVerona dopo due KO di misura: segnale di carattere. Occhio alla fisicità davanti di Dennis Costantino, 5 gol fin qui, già a segno anche in Coppa Italia di Serie D contro i rossoneri. Proprio il precedente stagionale in coppa ci ricorda la pericolosità delle fenici sulle seconde palle in zona trequarti e sulle palle inattive. La classifica dice che la Varesina naviga in acque pericolose, ma i ragazzi di Spilli hanno dimostrato di continuare a combattere e fornire prestazioni che dicono molto di più dei 13 punti conquistati nelle 14 giornate disputate.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO — La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube della Varesina. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D — Francesco Ercole di Latina sarà il direttore di gara, assistito da Marco Serenellini di Ancona e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto.

15ª giornata di campionato, tutti in campo domenica 7 dicembre alle 14.30. Ecco il programma delle partite del turno: Brusaporto-Breno, Castellanzese-ChievoVerona, Leon-Scanzorosciate, Sondrio-Oltrepò, Pavia-Casatese Merate, Real Calepina-Folgore Caratese, Varesina-Milan Futuro, Villa Valle-Caldiero Terme e Vogherese-Virtus CiseranoBergamo.

Questa la classifica attuale: Folgore Caratese 30; ChievoVerona 29; Casatese Merate e Brusaporto 27; Milan Futuro 21; Virtus CiseranoBergamo e Villa Valle 20; Leon e Caldiero Terme 19; Castellanzese, Breno e Oltrepò (-1) 18; Scanzorosciate 15; Varesina e Real Calepina 13; Vogherese 11; Pavia 10; Sondrio 8.