Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Varesina-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

MILAN FUTURO

Varesina-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

Varesina-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c'è da sapere
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito a Varesina-Milan Futuro, in programma alle ore 14:30 di domenica 7 dicembre 2025
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La stagione del Milan Futuro in Serie D sta continuando tra risultati positivi e risultati negativi. La squadra di Massimo Oddo era partita abbastanza bene, poi ha avuto un leggero calo, complice anche le tante assenze. L'obiettivo principale dell'Under 23 rossonera resta la crescita dei giovani talenti del Milan. Ultimo risultato 1-1 col Brusaporto. La squadra di Oddo torna in campo domani. Ecco la preview di Varesina-Milan Futuro.

Varesina-Milan Futuro, ecco la preview

—  

Torna in campo Milan Futuro. Domenica 7 dicembre alle ore 14.30 si va in scena all'Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore contro la Varesina, 15ª giornata del Girone B di Serie D. I rossoneri arrivano dal pari con il Brusaporto per 1-1 e da una striscia di prestazioni convincenti ma dal raccolto altalenante: serve il passo in più per restare nel treno di testa, ma anche la giusta attenzione perché la Varesina è già stata capace di batterci ed eliminarci dalla Coppa Italia di Serie D.

LEGGI ANCHE

QUI MILAN FUTURO

—  

5° posto in classifica e ancora ampi margini di crescita per un Milan Futuro che ha mostrato abilità tecniche nella fase di possesso e capacità di creare in ampiezza, ma deve alzare la percentuale realizzativa. Contro la Varesina serviranno ritmo, aggressione sul primo passaggio e precisione nell'ultimo tocco. Rientro di Massimo Oddo in panchina dopo la squalifica rimediata contro la Real Calepina e scontata con il Brusaporto, con l'obiettivo di trasformare le buone prove dei suoi ragazzi in punti pesanti dando continuità ai risultati.

QUI VARESINA

—  

La Varesina di Marco Spilli alterna 4-2-3-1 e 3-4-3, identità coraggiosa e verticalità immediata. Arriva da un 2-1 in rimonta sul campo del ChievoVerona dopo due KO di misura: segnale di carattere. Occhio alla fisicità davanti di Dennis Costantino, 5 gol fin qui, già a segno anche in Coppa Italia di Serie D contro i rossoneri. Proprio il precedente stagionale in coppa ci ricorda la pericolosità delle fenici sulle seconde palle in zona trequarti e sulle palle inattive. La classifica dice che la Varesina naviga in acque pericolose, ma i ragazzi di Spilli hanno dimostrato di continuare a combattere e fornire prestazioni che dicono molto di più dei 13 punti conquistati nelle 14 giornate disputate.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO

—  

La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube della Varesina. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

—  

Francesco Ercole di Latina sarà il direttore di gara, assistito da Marco Serenellini di Ancona e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto.

15ª giornata di campionato, tutti in campo domenica 7 dicembre alle 14.30. Ecco il programma delle partite del turno: Brusaporto-Breno, Castellanzese-ChievoVerona, Leon-Scanzorosciate, Sondrio-Oltrepò, Pavia-Casatese Merate, Real Calepina-Folgore Caratese, Varesina-Milan Futuro, Villa Valle-Caldiero Terme e Vogherese-Virtus CiseranoBergamo.

LEGGI ANCHE: Torino-Milan, probabili formazioni: chi gioca al posto dell'infortunato Fofana? Allegri ...>>>

Questa la classifica attuale: Folgore Caratese 30; ChievoVerona 29; Casatese Merate e Brusaporto 27; Milan Futuro 21; Virtus CiseranoBergamo e Villa Valle 20; Leon e Caldiero Terme 19; Castellanzese, Breno e Oltrepò (-1) 18; Scanzorosciate 15; Varesina e Real Calepina 13; Vogherese 11; Pavia 10; Sondrio 8.

Leggi anche
Il Milan Futuro non va oltre il pareggio: 1-1 contro il Brusaporto
Serie D, Milan Futuro-Brusaporto termina 1-1: rossoneri beffati al minuto 87 su rigore segnato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA