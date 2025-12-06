Varesina-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

QUI MILAN FUTURO—
5° posto in classifica e ancora ampi margini di crescita per un Milan Futuro che ha mostrato abilità tecniche nella fase di possesso e capacità di creare in ampiezza, ma deve alzare la percentuale realizzativa. Contro la Varesina serviranno ritmo, aggressione sul primo passaggio e precisione nell'ultimo tocco. Rientro di Massimo Oddo in panchina dopo la squalifica rimediata contro la Real Calepina e scontata con il Brusaporto, con l'obiettivo di trasformare le buone prove dei suoi ragazzi in punti pesanti dando continuità ai risultati.
La Varesina di Marco Spilli alterna 4-2-3-1 e 3-4-3, identità coraggiosa e verticalità immediata. Arriva da un 2-1 in rimonta sul campo del ChievoVerona dopo due KO di misura: segnale di carattere. Occhio alla fisicità davanti di Dennis Costantino, 5 gol fin qui, già a segno anche in Coppa Italia di Serie D contro i rossoneri. Proprio il precedente stagionale in coppa ci ricorda la pericolosità delle fenici sulle seconde palle in zona trequarti e sulle palle inattive. La classifica dice che la Varesina naviga in acque pericolose, ma i ragazzi di Spilli hanno dimostrato di continuare a combattere e fornire prestazioni che dicono molto di più dei 13 punti conquistati nelle 14 giornate disputate.
La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube della Varesina. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.
Francesco Ercole di Latina sarà il direttore di gara, assistito da Marco Serenellini di Ancona e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto.
15ª giornata di campionato, tutti in campo domenica 7 dicembre alle 14.30. Ecco il programma delle partite del turno: Brusaporto-Breno, Castellanzese-ChievoVerona, Leon-Scanzorosciate, Sondrio-Oltrepò, Pavia-Casatese Merate, Real Calepina-Folgore Caratese, Varesina-Milan Futuro, Villa Valle-Caldiero Terme e Vogherese-Virtus CiseranoBergamo.
Questa la classifica attuale: Folgore Caratese 30; ChievoVerona 29; Casatese Merate e Brusaporto 27; Milan Futuro 21; Virtus CiseranoBergamo e Villa Valle 20; Leon e Caldiero Terme 19; Castellanzese, Breno e Oltrepò (-1) 18; Scanzorosciate 15; Varesina e Real Calepina 13; Vogherese 11; Pavia 10; Sondrio 8.
