Serie D, Milan Futuro-Brusaporto termina 1-1: rossoneri beffati al minuto 87 su rigore segnato da Siani

Milan Futuro-Brusaporto finisce 1-1: beffa per i rossoneri. Il commento
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Brusaporto, sfida valida per la 14^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il racconto della partita!
Milan Futuro si ferma dopo l'ultima convincente vittoria. Con il Brusaporto termina 1-1. Dopo il vantaggio di Sia i rossoneri rischiano poco ma vengono raggiunti al minuto 87' da Siani che trasforma il calcio di rigore causato da Karaca. Pareggio che lascia l'amaro in bocca al Diavolo. Ecco il racconto del match!

SERIE D: MILAN FUTURO-BRUSAPORTO, IL RACCONTO DELLA PARTITA!

Primo tempo: primi 20' male ma ci pensa Sia. Rossoneri più volte vicini al raddoppio

Il Milan Futuro di Massimo Oddo ha giocato un buon primo tempo, concluso con il risultato di 1-0 in favore del Diavolo. Nei primi 20' è il Brusaporto ad andare più vicino al gol con diverse occasioni buone per portarsi in vantaggio. Ma al minuto 24 è il Milan Futuro a trovare la rete del vantaggio. Cappelletti dimostra ancora una volta di avere un passo importante: si fa tutta la fascia destra e con precisione serve Diego Sia che aspettava solo quel pallone. Tiro incrociato e niente da fare per Taramelli.

Da quel momento in poi la partita si apre. I rossoneri vanno più volte vicini al gol del 2-0, prima con Dutu di testa, poi con Cappelletti e Chaka Traorè che stano seminando il panico su quella fascia. Unico ammonito della prima frazione Odogu, prezioso nell'interrompere un pericolo contropiede del Brusaporto al 18'.

Secondo tempo: che beffa per i giovani rossoneri

Poche emozioni nella seconda frazione di gioco, con i rossoneri bravi a gestire il ritmo della partita e a far passare i minuti. Il risultato sembrava acquisito ma nel finale l'episodio che cambia il match. Minuto 85, mischia in area rossonera con la palla che rimane pericolosamente vicina alla riga di porta. Karaca non spazza, perde il pallone e commette un grave errore facendo fallo e concedendo il calcio di rigore, trasformato da Siani al 87'.

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina

Questo pareggio conferma il quinto posto del Milan Futuro ma sa di beffa importante per i rossoneri, ormai sicuri della seconda vittoria di fila in Serie D. La prossima partita dei ragazzi di Oddo sarà domenica 7 dicembre sul campo della Varesina. Occasione da non sprecare per riscattare questa delusione.

