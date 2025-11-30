Milan Futuro-Brusaporto finisce 1-1: beffa per i rossoneri. Il commento

Primo tempo: primi 20' male ma ci pensa Sia. Rossoneri più volte vicini al raddoppio

Il Milan Futuro di Massimo Oddo ha giocato un buon primo tempo, concluso con il risultato di 1-0 in favore del Diavolo. Nei primi 20' è il Brusaporto ad andare più vicino al gol con diverse occasioni buone per portarsi in vantaggio. Ma al minuto 24 è il Milan Futuro a trovare la rete del vantaggio. Cappelletti dimostra ancora una volta di avere un passo importante: si fa tutta la fascia destra e con precisione serve Diego Sia che aspettava solo quel pallone. Tiro incrociato e niente da fare per Taramelli.