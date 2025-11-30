Milan Futuro-Brusaporto finisce 1-1: beffa per i rossoneri. Il commento

Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina
Da quel momento in poi la partita si apre. I rossoneri vanno più volte vicini al gol del 2-0, prima con Dutu di testa, poi con Cappelletti e Chaka Traorè che stano seminando il panico su quella fascia. Unico ammonito della prima frazione Odogu, prezioso nell'interrompere un pericolo contropiede del Brusaporto al 18'.
Secondo tempo: che beffa per i giovani rossoneri—
Poche emozioni nella seconda frazione di gioco, con i rossoneri bravi a gestire il ritmo della partita e a far passare i minuti. Il risultato sembrava acquisito ma nel finale l'episodio che cambia il match. Minuto 85, mischia in area rossonera con la palla che rimane pericolosamente vicina alla riga di porta. Karaca non spazza, perde il pallone e commette un grave errore facendo fallo e concedendo il calcio di rigore, trasformato da Siani al 87'.
Questo pareggio conferma il quinto posto del Milan Futuro ma sa di beffa importante per i rossoneri, ormai sicuri della seconda vittoria di fila in Serie D. La prossima partita dei ragazzi di Oddo sarà domenica 7 dicembre sul campo della Varesina. Occasione da non sprecare per riscattare questa delusione.
