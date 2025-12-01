Pianeta Milan
Il Milan Futuro non va oltre il pareggio: 1-1 contro il Brusaporto

Anche il Milan Futuro scende in campo. Nella giornata di ieri i rossoneri di Oddo hanno sfidato il Brusaporto: 1-1, il resoconto del match
Alessia Scataglini
Anche il Milan Futuro scende in campo. Nella giornata di ieri i rossoneri di Oddo hanno sfidato il Brusaporto tra le mura casalinghe. Niente vittoria: il match finisce 1-1, a segno Sia per i rossoneri e Siani per gli avversari su calcio di rigore. Il Milan, nonostante il pareggio, continua a rimanere in zona Playoff, a meno 3 punti dalla Folgore Caratese. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Finisce 1-1 la sfida tra Milan Futuro e Brusaporto, con i rossoneri che mancano la possibilità di allungare la striscia di vittorie casalinghe. A segno nel primo tempo Diego Sia - quarto gol in campionato per il classe 2006 - mentre nel finale gli ospiti hanno pareggiato con un rigore firmato da Siani. Un punto per parte, un risultato probabilmente giusto al termine di una partita in cui le due squadre si sono equivalse, con qualche rammarico per i rossoneri che hanno mancato un nuovo grande risultato contro una big del girone.

Un punto che muove la classifica sia della squadra di Oddo - che resta in zona Playoff - che dei bergamaschi, a -3 dalla vetta ora occupata dalla Folgore Caratese dato il ko casalingo del ChievoVerona contro il Varesina. Un buon risultato comunque per i nostri giovani, che concludono in maniera positiva una settimana intensa con tre impegni complice il recupero contro la Real Calepina. Si tornerà in campo domenica prossima, 7 dicembre, sempre alle 14.30 sul campo del sopracitato Varesina. Forza ragazzi!

LA CRONACA

Partono meglio gli ospiti, un avvio convincente che vede due bei interventi di Torriani su Seck all'11' e Martini al 14'. Passato il primo quarto d'ora di gioco vengono fuori i rossoneri, che dopo un tentativo inoffensivo di Eletu la sbloccano al 24': ripartenza di Cappelletti, cross basso per l'inserimento di Sia che apre il piattone e firma il suo quarto gol stagionale. La rete sblocca Milan Futuro, che sfiora il raddoppio a stretto giro con Traorè e Duțu. Poche emozioni nel resto dei 45', con la squadra di Oddo - squalificato, in panchina il vice Donatelli - che controlla il pallino del gioco senza grandi patemi, con un Cappelletti particolarmente attivo sulla destra.

Si riparte a ritmi bassi, che non vengono smossi dal triplo cambio rossonero - dentro Branca, Karaca e Magrassi - mentre gli ospiti si rendono insidiosi con Martini al 58'. Milan Futuro prova ad addomesticare la partita, andando nuovamente vicino al raddoppio al 72' con una punizione deviata di Eletu respinta in controtempo da Taramelli tra i pali. La partita cambia all'85', dopo un paio di tentativi ospiti disinnescati da Duțu e compagni: fallo in area di Karaca, rigore per il Brusaporto che Siani trasforma spiazzando Torriani. Nel recupero un'occasione per parte ma non cambia il risultato finale, finisce 1-1 a Solbiate Arno.

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-BRUSAPORTO 1-1

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Duțu, Odogu, Minotti (7'st Karaca); Sia (34'st Cullotta), Eletu, Sala; Traorè (18'st Domniței), Asanji (7'st Magrassi), Ibrahimović (7'st Branca). A disp.: Bouyer; Geroli, Seedorf; Borsani. All.: Donatelli (Oddo squalificato).

BRUSAPORTO (4-3-1-2): Taramelli; Personeni, Paris, Piacentini, Asiatico (21'st Franchini); Seck, Selvatico (21'st Quarena), Chiossi; Austoni (5'st Moraschi); Martini (35'st Caferri), Siani. A disp.: Fusi; Rebussi, Finazzi, Di Cintio, Ratti. All.: Terletti.

Arbitro: Radovanovic di Maniago.

Gol: 24' Sia (MF), 42'st rig. Siani (B).

Ammoniti: 18' Odogu (MF), 15'st Cappelletti (MF).

