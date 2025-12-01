Anche il Milan Futuro scende in campo. Nella giornata di ieri i rossoneri di Oddo hanno sfidato il Brusaporto tra le mura casalinghe. Niente vittoria: il match finisce 1-1, a segno Sia per i rossoneri e Siani per gli avversari su calcio di rigore. Il Milan, nonostante il pareggio, continua a rimanere in zona Playoff, a meno 3 punti dalla Folgore Caratese. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Finisce 1-1 la sfida tra Milan Futuro e Brusaporto, con i rossoneri che mancano la possibilità di allungare la striscia di vittorie casalinghe. A segno nel primo tempo Diego Sia - quarto gol in campionato per il classe 2006 - mentre nel finale gli ospiti hanno pareggiato con un rigore firmato da Siani. Un punto per parte, un risultato probabilmente giusto al termine di una partita in cui le due squadre si sono equivalse, con qualche rammarico per i rossoneri che hanno mancato un nuovo grande risultato contro una big del girone.