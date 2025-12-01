Un punto che muove la classifica sia della squadra di Oddo - che resta in zona Playoff - che dei bergamaschi, a -3 dalla vetta ora occupata dalla Folgore Caratese dato il ko casalingo del ChievoVerona contro il Varesina. Un buon risultato comunque per i nostri giovani, che concludono in maniera positiva una settimana intensa con tre impegni complice il recupero contro la Real Calepina. Si tornerà in campo domenica prossima, 7 dicembre, sempre alle 14.30 sul campo del sopracitato Varesina. Forza ragazzi!
LA CRONACA
Partono meglio gli ospiti, un avvio convincente che vede due bei interventi di Torriani su Seck all'11' e Martini al 14'. Passato il primo quarto d'ora di gioco vengono fuori i rossoneri, che dopo un tentativo inoffensivo di Eletu la sbloccano al 24': ripartenza di Cappelletti, cross basso per l'inserimento di Sia che apre il piattone e firma il suo quarto gol stagionale. La rete sblocca Milan Futuro, che sfiora il raddoppio a stretto giro con Traorè e Duțu. Poche emozioni nel resto dei 45', con la squadra di Oddo - squalificato, in panchina il vice Donatelli - che controlla il pallino del gioco senza grandi patemi, con un Cappelletti particolarmente attivo sulla destra.
Si riparte a ritmi bassi, che non vengono smossi dal triplo cambio rossonero - dentro Branca, Karaca e Magrassi - mentre gli ospiti si rendono insidiosi con Martini al 58'. Milan Futuro prova ad addomesticare la partita, andando nuovamente vicino al raddoppio al 72' con una punizione deviata di Eletu respinta in controtempo da Taramelli tra i pali. La partita cambia all'85', dopo un paio di tentativi ospiti disinnescati da Duțu e compagni: fallo in area di Karaca, rigore per il Brusaporto che Siani trasforma spiazzando Torriani. Nel recupero un'occasione per parte ma non cambia il risultato finale, finisce 1-1 a Solbiate Arno.
IL TABELLINO
MILAN FUTURO-BRUSAPORTO 1-1
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Duțu, Odogu, Minotti (7'st Karaca); Sia (34'st Cullotta), Eletu, Sala; Traorè (18'st Domniței), Asanji (7'st Magrassi), Ibrahimović (7'st Branca). A disp.: Bouyer; Geroli, Seedorf; Borsani. All.: Donatelli (Oddo squalificato).
BRUSAPORTO (4-3-1-2): Taramelli; Personeni, Paris, Piacentini, Asiatico (21'st Franchini); Seck, Selvatico (21'st Quarena), Chiossi; Austoni (5'st Moraschi); Martini (35'st Caferri), Siani. A disp.: Fusi; Rebussi, Finazzi, Di Cintio, Ratti. All.: Terletti.
Arbitro: Radovanovic di Maniago.
Gol: 24' Sia (MF), 42'st rig. Siani (B).
Ammoniti: 18' Odogu (MF), 15'st Cappelletti (MF).
