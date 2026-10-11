Voti e giudizi di 'PianetaMilan.it' alla prestazione dei rossoneri di mister Sergio Navarro Barquero nell'impegno interno contro la squadra di Maurizio Terletti
Milan Futuro, Navarro: "Peccato per il gol, stavamo difendendo bene"
PAGELLE MILAN FUTURO-ROVATO VERTOVESE
Milan Futuro-Rovato Vertovese 1-2, il commento della partitaPerde per la prima volta in casa, 1-2, il Milan Futuro di mister Sergio Navarro Barquero in questa stagione; contestualmente, arriva la prima vittoria esterna per il Rovato Vertovese di Maurizio Terletti. Ospiti avanti al 7’ su calcio di rigore con Daniel Fossati; pareggio immediato - all’8’ - dei rossoneri con il tiro-cross di Lorenzo Ossola. Nella ripresa, nuovo vantaggio ospite con un colpo di testa di Michael Biritwum Foh al 61’: i rossoneri, incapaci di reagire, non hanno prodotto grandi occasioni se non una palla-gol di Silvano Vos ad un quarto d’ora dal termine. Peccato. Si tornerà in campo, sempre in casa, mercoledì per il recupero di campionato contro il Piacenza. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
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