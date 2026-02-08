Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

MILAN FUTURO

Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo: numeri e dove vederla. Ecco cosa c'è da sapere
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito a Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, in programma alle ore 14:30 di domenica 8 febbraio 2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan Futuro torna in campo oggi. Per la squadra di Massimo Oddo la sfida in casa contro la Virtus CiseranoBergamo. Ecco tutti i dettagli sulla sfida dal sito del club rossonero.

Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, ecco la preview

—  

(fonte: acmilan.com) - Prima uscita del mese di febbraio e prima partita post-sessione di calciomercato per Milan Futuro che, reduce dal pari esterno a Scanzorosciate, ospita al Felice Chinetti di Solbiate Arno la Virtus CiseranoBergamo. La squadra di Mister Massimo Oddo andrà alla ricerca dei tre punti in questa 23a giornata del Girone B di Serie D: avviciniamoci al fischio d'inizio, previsto per domani alle ore 14:30.

LEGGI ANCHE

QUI MILAN FUTURO

—  

Il gennaio rossonero si è chiuso collezionando l'intero tris di risultati: una vittoria, una sconfitta e un pareggio che hanno assestato Milan Futuro al 5° posto in classifica con 35 punti in 22 uscite, a pari merito con la Casatese Merate. Ora, i ragazzi di Mister Oddo vogliono tornare a vincere per rimanere una candidata forte per la zona Playoff. Con le 7 reti segnate contro Chievo, Casatese Merate e Scanzorosciate, i rossoneri sono diventati l'attacco più prolifico dell'intero girone, toccando quota 36 gol in 22 partite: da qui si deve e si può continuare a costruire. Tra i rinforzi della sessione invernale di calciomercato, il difensore Magnus Dalpiaz si è allenato con la squadra in settimana e può essere a disposizione del Mister.

QUI VIRTUS CISERANOBERGAMO

—  

Un solo punto nelle ultime tre giornate per la squadra ospite, quello conquistato la settimana scorsa nei minuti di recupero della sfida contro il Caldiero Terme, dopo aver anche neutralizzato un rigore agli avversari. A metà classifica con 31 punti, la Virtus CiseranoBergamo conta sulla seconda migliore difesa dell'intero campionato: 19 reti subite in 22 gare, meglio solo la capolista Folgore Caratese. In attacco, si punta sicuramente sulla prolificità di Viscardi, quarto miglior marcatore del torneo con 8 reti segnate finora, ma a livello di squadra l'efficacia offensiva non è il punto di forza dei rossoblù, che solo tre volte in tutto il campionato hanno segnato più di un gol a partita. All'andata, nel bergamasco, finì 1-0 per i padroni di casa.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO

—  

La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere anche la copertura su Instagram, sulla nostra app - dove saranno poi pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e su acmilan.com.

QUI SERIE D

—  

A dirigere l'incontro sarà Alessandro Dallagà della sezione di Nocera Inferiore. Al suo fianco, gli assistenti Manfredi Canale e Angelo Smiraglia di Palermo.

Alle 20.30 di oggi, sabato 7 febbraio, sarà Caldiero Terme-Chievo ad aprire la 23a giornata del girone B di Serie D. Le restanti gare si terranno domani, domenica 8 febbraio, tutte in contemporanea alle ore 14.30. Oltre a Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo: Breno-Casatese Merate, Brusaporto-Varesina, Folgore Caratese-Pavia, Oltrepò-Leon, Real Calepina-Castellanzese, Sondrio-Vogherese e Villa Valle-Scanzorosciate.

LEGGI ANCHE: Non solo Goretzka: per il Milan spunta anche l'occasione McKennie. I dettagli>>>

La classifica: Folgore Caratese 45; ChievoVerona 40; Brusaporto 37; Villa Valle 36; Casatese Merate e MILAN FUTURO 35; Caldiero Terme e Oltrepò (-1) 32; Virtus CiseranoBergamo 31; Leon e Real Calepina 30; Scanzorosciate e Breno 28; Castellanzese 26; Varesina 20; Pavia 17; Sondrio 16; Vogherese (-2) 11.

Leggi anche
Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, rossoneri alla ricerca dei tre punti: la preview del match
Milan Futuro, pareggio amaro contro lo Scanzorosciate: Sala e Ossola non bastano

© RIPRODUZIONE RISERVATA