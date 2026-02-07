Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo: la vittoria manca da troppe gare

QUI MILAN FUTURO

Il gennaio rossonero si è chiuso collezionando l'intero tris di risultati: una vittoria, una sconfitta e un pareggio che hanno assestato Milan Futuro al 5° posto in classifica con 35 punti in 22 uscite, a pari merito con la Casatese Merate. Ora, i ragazzi di Mister Oddo vogliono tornare a vincere per rimanere una candidata forte per la zona Playoff. Con le 7 reti segnate contro Chievo, Casatese Merate e Scanzorosciate, i rossoneri sono diventati l'attacco più prolifico dell'intero girone, toccando quota 36 gol in 22 partite: da qui si deve e si può continuare a costruire. Tra i rinforzi della sessione invernale di calciomercato, il difensore Magnus Dalpiaz si è allenato con la squadra in settimana e può essere a disposizione del Mister.