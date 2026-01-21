Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro, ora serve continuità dopo la vittoria di Verona: focus sui giovani rossoneri

MILAN FUTURO

Milan Futuro, ora serve continuità dopo la vittoria di Verona: focus sui giovani rossoneri

Milan Futuro, secondo posto e Chaka Traorè: focus sulla squadra di Oddo
Il Milan Futuro di Massimo Oddo è tornato a vincere nel weekend col Chievo. Ecco un focus sul presente dei rossoneri, tra Serie D e Chaka Traorè
Redazione

Qualche ora prima di Milan-Lecce, un'altra squadra rossonera ha portato a casa un risultato importantissimo. Parliamo del Milan Futuro che ha battuto 1-3 il Chievo, grazie al gol di Emanuele Sala da fuori area e alla doppietta di un ritrovato Chaka Traorè. Con i tre punti conquistati a Verona, la squadra di Massimo Oddo sale al secondo posto, a 8 lunghezze di distanza dalla Folgore Caratese prima a 42 punti. Di seguito viene riportato, dal sito ufficiale del club rossonero, il focus sul momento del Milan Futuro.

Il presente di Milan Futuro

—  

(Fonte acmilan.com) - Con il recente e importante 3-1 a Verona a domicilio del Chievo, Milan Futuro ha appena (ri)agguantato il secondo posto in classifica nel girone B della Serie D 2025/26, riscattandosi subito e ridando slancio al proprio campionato a girone di ritorno appena cominciato. Una bella vittoria, grazie a una grande prova specialmente in avvio. Tre gol nel giro di mezz'ora: al termine di una pregevole azione corale con Traorè, dalla distanza con Sala e su rigore ancora con Traorè.

LEGGI ANCHE

Proprio Chaka è la nota maggiormente lieta della domenica rossonera, in campo dall'inizio dopo lo spezzone nella ripresa col Pavia e in generale dopo il ritorno dal problema che lo aveva bloccato da dicembre in poi. Finalmente il sorriso di Traorè, essendo già stato obbligato a rimanere ai box in parte a settembre e per intero a ottobre. Il gol come medicina, la doppietta che mancava da tanto tempo. Nuovamente energia verso il prosieguo della stagione. Finora il rendimento non è mai stato così costante: dieci vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte.

Un'altalena di prestazioni che paradossalmente si alzano e non poco nei big match per abbassarsi nelle occasioni apparentemente più semplici: Milan Futuro si è imposto sulla Folgore Caratese capolista in casa sua (3-2), ha superato il ChievoVerona (3-2 e 3-1) e pareggiato col Brusaporto con le quali condivide la seconda posizione a quota 34 punti, però è anche scivolato affrontando impegni e avversari meno complicati. Miglior attacco del campionato, reparto arretrato da consolidare.

LEGGI ANCHE: Milan, 'nuovo' rinforzo per Allegri. Jashari scalpita e ora può fare la differenza

La squadra è giovane e piena di talento, il progetto in costante evoluzione. Il calciomercato invernale si sta dimostrando movimentato: dagli arrivi di Babaj e Sardo, all'esordio proprio nel successo allo stadio Olivieri, fino al rinnovo di Cappelletti. L'obiettivo è migliorare i ragazzi, senza particolari pressioni, dandogli spazio di crescere e anche di sbagliare. Mister Oddo lo ripete sempre in ogni intervista: lavoro e pazienza, voglia e attenzione. Nel prossimo weekend a Solbiate Arno arriverà la Casatese Merate, esame delicato.

Leggi anche
Milan Futuro, Oddo dopo la vittoria col Chievo: “Contro questi avversari troviamo più...
Milan Futuro, Chaka Traorè dopo la doppietta: “Volevamo vincere a tutti i costi. Cerco più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA