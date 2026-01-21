Milan Futuro, secondo posto e Chaka Traorè: focus sulla squadra di Oddo

Proprio Chaka è la nota maggiormente lieta della domenica rossonera, in campo dall'inizio dopo lo spezzone nella ripresa col Pavia e in generale dopo il ritorno dal problema che lo aveva bloccato da dicembre in poi. Finalmente il sorriso di Traorè, essendo già stato obbligato a rimanere ai box in parte a settembre e per intero a ottobre. Il gol come medicina, la doppietta che mancava da tanto tempo. Nuovamente energia verso il prosieguo della stagione. Finora il rendimento non è mai stato così costante: dieci vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte.

Un'altalena di prestazioni che paradossalmente si alzano e non poco nei big match per abbassarsi nelle occasioni apparentemente più semplici: Milan Futuro si è imposto sulla Folgore Caratese capolista in casa sua (3-2), ha superato il ChievoVerona (3-2 e 3-1) e pareggiato col Brusaporto con le quali condivide la seconda posizione a quota 34 punti, però è anche scivolato affrontando impegni e avversari meno complicati. Miglior attacco del campionato, reparto arretrato da consolidare.

La squadra è giovane e piena di talento, il progetto in costante evoluzione. Il calciomercato invernale si sta dimostrando movimentato: dagli arrivi di Babaj e Sardo, all'esordio proprio nel successo allo stadio Olivieri, fino al rinnovo di Cappelletti. L'obiettivo è migliorare i ragazzi, senza particolari pressioni, dandogli spazio di crescere e anche di sbagliare. Mister Oddo lo ripete sempre in ogni intervista: lavoro e pazienza, voglia e attenzione. Nel prossimo weekend a Solbiate Arno arriverà la Casatese Merate, esame delicato.