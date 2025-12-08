Milan Futuro rimonta contro la Varesina: prodezza di Magrassi. E Ibra ...

Partita a due facce: rossoneri che palleggiano a ritmi bassi per lunghi tratti, Varesina subito avanti e poi rintanata per colpire in transizione o dai numerosi calci da fermo. L'ingresso di Filippo Scotti, capitano della Primavera rossonera, cambia l'inerzia, dà profondità e guizzi a un attacco fino ad allora poco brillante davanti alla esperta difesa delle Fenici. Il sigillo di Magrassi nel recupero è una prodezza che sicuramente rivedremo nei nostri Goal of the Month. Questo successo consolida il quinto posto in classifica e rilancia la corsa di Milan Futuro nel girone: prossimo impegno a Solbiate Arno contro la Castellanzese.
LA CRONACA—
Avvio subito in salita per i ragazzi di Oddo: al 4' Grieco raccoglie una palla allontanata dalla difesa rossonera, cross lungo e teso, la torre di Cavalli per Costantino che, solo al centro, insacca di testa l'1-0 della Varesina. Milan Futuro reagisce all'11': traversone profondo di Cappelletti, Domniței stacca bene ma la deviazione esce di poco. Al 25' Valisena trova Guri, colpo di testa a lato. Al 30' Domniței ci prova da fuori, sinistro debole che si spegne a lato. Al 3' corner insidioso dei padroni di casa che attraversa tutta l’area, Alari non arriva alla correzione. Al 37' Sia lancia Cappelletti: destro sull’esterno della rete. Al 41' tripla chance per la Varesina: Larhrib e Grieco vengon contrastati infine Pittarella blocca su Vaz.
Ripresa con un Milan Futuro diverso a Venegono. Al 48' Cappelletti infila un rasoterra che attraversa tutta l'area, Asanji non ci arriva, Alari mette in angolo sfiorando l'autogol. Al 51' Larhrib scappa e, dopo il doppio passo, conclude fuori. Al 57' dialogo Scotti-Cappelletti, cross basso del terzino rossonero: Domniței sbuccia ma la palla diventa invitante per Ibrahimović che insacca l'1-1. Al 61' punizione lunghissima di Valisena, Cavalli rimette dentro, Zukić salva. Al 62' corner della Varesina, colpo di testa di Costantino sul palo e tap-in di Alari respinto da Duțu sulla linea. Nel finale spinge Milan Futuro. Magrassi serve Sala all'82', il suo tiro è parato, poi Eletu spara alto al 90'. Al 93' la magia di Magrassi: protegge col fisico una palla lunga, si gira e colpisce con un destro all'incrocio: 1-2 Milan Futuro.
IL TABELLINO—
VARESINA-MILAN FUTURO 1-2
VARESINA (3–4-3): Lorenzi; Alari, Caverzasi (44'st Chiesa), Cavalli; Miconi (36'st Sassi), Valisena, Grieco, Vaz; Guri, Costantino, Larhrib (24'st Rosa). A disp.: Bovi; Ornaghi, Testa; Baldo, Baud Banaga; Grassi. All.: Spilli.
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Zukić, Duțu, Karaca (37'st Perera); Sala, Eletu; Sia (1'st Scotti), Domniței (37'st Magrassi), Ibrahimović (23'st Branca); Asanji (23'st Ossola). A disp.: Bouyer; Minotti, Nolli; Borsani. All.: Oddo.
Arbitro: Ercole di Latina.
Gol: 4' Costantino (V), 12'st Ibrahimović (MF), 48'st Magrassi (MF).
Ammoniti: 42' Costantino (V), 1'st Zukić (MF), 35'st Ossola (MF).
