Milan Futuro rimonta contro la Varesina: prodezza di Magrassi. E Ibra ...

Milan Futuro, vittoria contro la Varesina

(fonte: acmilan.com) - Milan Futuro ritrova il sorriso a Venegono Superiore: 2-1 in rimonta sulla Varesina. La gara viene subito aperta dai padroni di casa con il colpo di testa di Costantino, poi la squadra di Massimo Oddo cresce alla distanza e nella ripresa pareggia con Ibrahimović, servito dal break sulla destra e all’ultima azione disponibile la ribalta Magrassi con un destro all'incrocio che vale tre punti pesanti. Una prestazione dei rossoneri fatta di tecnica e sofferenza: le palle inattive della Varesina hanno provato a mettere in difficoltà Duțu e compegni che con difficioltà hanno respinto il possibile.