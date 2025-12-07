Serie D, Varesina-Milan Futuro finisce 1-2: tre punti pesanti in rimonta

Secondo tempo: delirio rossonero! Rimonta firmata Ibrahimovic e Magrassi all'ultimo minuto—
Secondo tempo che comincia con il cambio di Scotti per un infortunato Sia. Sostituzione che ha cambiato le sorti della gara. Tanta aggressività per i rossoneri che trovano il pareggio al 57' grazie al gol di Ibrahimovic, bravo a capitalizzare un bello scambio sulla destra tra Cappelletti e Scotti che ha portato al cross arretrato del primo. Dal pareggio, il Milan si rilassa e rischia in diversi momenti: prima il palo di uno scatenato Costantino, poi sono bravi a salvare sulla linea prima Zukic e poi Dutu.
Nel quarto d'ora finale esce la stanchezza e il ritmo si abbassa notevolmente. I rossoneri trovano i tre punti grazie a una vera prodezza del subentrato Magrassi che spedisce da 30 metri il pallone sotto l'incrocio dei pali. Delirio rossonero per una vittoria che sa di rivincita dopo la beffa subita, sempre al 93', nell'ultima partita contro il Brusaporto.
