Serie D, Varesina-Milan Futuro termina 1-2: vittoria di carattere per i ragazzi di Oddo. Il commento

Serie D, Varesina-Milan Futuro finisce 1-2: tre punti pesanti in rimonta
Alle ore 14:30 si è giocata Varesina-Milan Futuro, sfida valida per la 15^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il racconto della partita!
Redazione

Milan Futuro torna alla vittoria. Con il Varesina termina 1-2, grazie ai gol in rimonta di Ibrahimovic e Magrassi. Ecco il racconto del match!

SERIE D: VARESINA-MILAN FUTURO, IL RACCONTO DELLA PARTITA!

Primo tempo: partenza in salita per i rossoneri e poche emozioni

La prima frazione di gioco tra Varesina e Milan Futuro regala poche emozioni agli spettatori del Campo Comunale di Venegono Superiore. Rossoneri sorpresi al 5' sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra. Bello schema per la squadra di casa che si porta in vantaggio con Costantino, bravo a sfruttare una grande torre di Cavalli. Da lì si abbassa il ritmo e il Milan non trova soluzioni offensive. La squadra più vicina al gol nella parte finale di tempo è il Varesina, con diverse occasioni in contropiede e da calcio d'angolo.

Secondo tempo: delirio rossonero! Rimonta firmata Ibrahimovic e Magrassi all'ultimo minuto

Secondo tempo che comincia con il cambio di Scotti per un infortunato Sia. Sostituzione che ha cambiato le sorti della gara. Tanta aggressività per i rossoneri che trovano il pareggio al 57' grazie al gol di Ibrahimovic, bravo a capitalizzare un bello scambio sulla destra tra Cappelletti e Scotti che ha portato al cross arretrato del primo. Dal pareggio, il Milan si rilassa e rischia in diversi momenti: prima il palo di uno scatenato Costantino, poi sono bravi a salvare sulla linea prima Zukic e poi Dutu.

LEGGI ANCHE: Nkunku (per ora) è un fallimento: Milan investimento pesante, ma c'è un malinteso tattico>>>

Nel quarto d'ora finale esce la stanchezza e il ritmo si abbassa notevolmente. I rossoneri trovano i tre punti grazie a una vera prodezza del subentrato Magrassi che spedisce da 30 metri il pallone sotto l'incrocio dei pali. Delirio rossonero per una vittoria che sa di rivincita dopo la beffa subita, sempre al 93', nell'ultima partita contro il Brusaporto.

