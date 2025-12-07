Serie D, Varesina-Milan Futuro finisce 1-2: tre punti pesanti in rimonta

Secondo tempo: delirio rossonero! Rimonta firmata Ibrahimovic e Magrassi all'ultimo minuto

Secondo tempo che comincia con il cambio di Scotti per un infortunato Sia. Sostituzione che ha cambiato le sorti della gara. Tanta aggressività per i rossoneri che trovano il pareggio al 57' grazie al gol di Ibrahimovic, bravo a capitalizzare un bello scambio sulla destra tra Cappelletti e Scotti che ha portato al cross arretrato del primo. Dal pareggio, il Milan si rilassa e rischia in diversi momenti: prima il palo di uno scatenato Costantino, poi sono bravi a salvare sulla linea prima Zukic e poi Dutu.