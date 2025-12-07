Varesina-Milan Futuro, formazioni ufficiali: attacco con Asanji e Ibrahimovic

MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Dutu, Zukic, Karaca, Sala, Eletu, Domnitei, Sia, Ibrahimovic, Asanji. A disposzione: Bouyer, Minotti, Nolli, Borsani, Branca, Ossola, Scotti, Magrassi, Perera. Allenatore: Massimo Oddo
Oggi pomeriggio torna in campo il Milan Futuro. I ragazzi di Massimo Oddo vogliono riscattarsi dopo la beffa subita nell'ultima partita contro il Brusaporto, finita 1-1 con gol del pareggio ospite nel recupero del secondo tempo. Avranno l'opportunità di farlo in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie D. Alle 14:30 il Diavolo giocherà contro il Varesina al Campo Comunale di Venegono Superiore (VA). Ecco le formazioni ufficiali di Varesina-Milan Futuro.
VARESINA: Lorenzi, Miconi, Vaz, Cavalli, Larhib, Costantino, Guri, Alari, Caverzasi, Valisena, Grieco. A disposizione: Bovi, Rosa, Chiesa, Sassi, Ornaghi, Grassi, Testa, Baldo, Baud Banaga. Allenatore: Marco Spilli
MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Dutu, Zukic, Karaca, Sala, Eletu, Domnitei, Sia, Ibrahimovic, Asanji. A disposzione: Bouyer, Minotti, Nolli, Borsani, Branca, Ossola, Scotti, Magrassi, Perera. Allenatore: Massimo Oddo
