Seconda Squadra rossonera al quinto posto in classifica—
Brusaporto-Breno, Castellanzese-ChievoVerona, Leon-Scanzorosciate, Sondrio-Oltrepò, Pavia-Casatese Merate, Real Calepina-Folgore Caratese, Varesina-Milan Futuro, Villa Valle-Caldiero Terme e Vogherese-Virtus CiseranoBergamo.
Questa la classifica attuale del Girone B di Serie D: Folgore Caratese 30; ChievoVerona 29; Casatese Merate e Brusaporto 27; Milan Futuro 21; Virtus CiseranoBergamo e Villa Valle 20; Leon e Caldiero Terme 19; Castellanzese, Breno e Oltrepò (-1) 18; Scanzorosciate 15; Varesina e Real Calepina 13; Vogherese 11; Pavia 10; Sondrio 8.
