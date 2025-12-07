Questa la classifica attuale del Girone B di Serie D: Folgore Caratese 30; ChievoVerona 29; Casatese Merate e Brusaporto 27; Milan Futuro 21; Virtus CiseranoBergamo e Villa Valle 20; Leon e Caldiero Terme 19; Castellanzese, Breno e Oltrepò (-1) 18; Scanzorosciate 15; Varesina e Real Calepina 13; Vogherese 11; Pavia 10; Sondrio 8.