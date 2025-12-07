Pianeta Milan
Torna in campo il Milan Futuro di Oddo: orario e diretta tv della partita dei rossoneri

Torna in campo nel pomeriggio odierno il Milan Futuro di mister Massimo Oddo, reduce dal pareggio interno (1-1) contro il Brusaporto nell'ultimo turno del campionato di Serie D 2025-2026. Le news sulla partita dei rossoneri
Daniele Triolo 

Reduce dal pareggio interno (1-1, gol di Diego Sia) contro il Brusaporto nell'ultimo turno di campionato, il Milan Futuro di Massimo Oddo tornerà in campo nel pomeriggio odierno per disputare la partita della 15^ giornata della Serie D 2025-2026. I rossoneri giocheranno in trasferta, alle ore 14:30, all'Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore (VA) contro la Varesina.

Milan Futuro in campo oggi in trasferta contro la Varesina

Varesina-Milan Futuro sarà arbitrata dal signor Francesco Ercole di Latina, che sarà assistito da Marco Serenellini di Ancona e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto. Qui di seguito vediamo ora l'intero turno di campionato, con tutte le squadre in campo in contemporanea.

Seconda Squadra rossonera al quinto posto in classifica

Brusaporto-Breno, Castellanzese-ChievoVerona, Leon-Scanzorosciate, Sondrio-Oltrepò, Pavia-Casatese Merate, Real Calepina-Folgore Caratese, Varesina-Milan Futuro, Villa Valle-Caldiero Terme e Vogherese-Virtus CiseranoBergamo.

Questa la classifica attuale del Girone B di Serie D: Folgore Caratese 30; ChievoVerona 29; Casatese Merate e Brusaporto 27; Milan Futuro 21; Virtus CiseranoBergamo e Villa Valle 20; Leon e Caldiero Terme 19; Castellanzese, Breno e Oltrepò (-1) 18; Scanzorosciate 15; Varesina e Real Calepina 13; Vogherese 11; Pavia 10; Sondrio 8.

