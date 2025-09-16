Pianeta Milan
Milan Futuro-Leon: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito a Milan Futuro-Leon, in programma alle ore 15:00 di mercoledì 17 settembre 2025
Emiliano Guadagnoli
Il Milan Futuro è partito molto bene in stagione: i giovani rossoneri hanno battuto in rimonta il Pavia per 1-2. Tanti giocatori molto interessanti per il presente il futuro del club, come ad esempio Dutu o Torriani. La squadra di Massimo Oddo è pronta a tornare in campo: domani alle ore 15:00 allo 'Stadio Chinetti' andrà in scena il recupero della prima giornata del campionato di Serie D contro il Leon. Ecco tutti i dettagli e le informazioni dal sito ufficiale del Milan.

Milan Futuro in campo contro il Leon

(fonte: acmilan.com)  - Si recupera la 1ª giornata di Serie D: al Felice Chinetti di Solbiate Arno il Milan Futuro trova la Leon per rimettere in pari il calendario del Girone B dopo l'esordio già disputato con il Pavia. Sfida importante per prende il ritmo e mettere in cassa altri punti. Introduciamo la partita con la nostra Match Preview:

QUI MILAN FUTURO

La squadra di Massimo Oddo arriva al recupero con obiettivi chiari: consolidare principi come pressing coordinato, possesso verticale, ampiezza dai terzini e trasformare il volume di gioco in concretezza offensiva. Il 4-3-3 resta il vestito base, con i continui inserimenti delle mezzali come Hodzic e Branca per aumentare la densità tra le linee e attaccare l'area avversaria. L'esordio col Pavia si è composto da un primo tempo lento e una ripresa in crescendo: servirà migliorare l'approccio per essere fin da subito incisivi come avvenuto nelle due gare di Coppa Italia di Serie D.

QUI LEON

La Leon vista contro la Virtus CiseranoBergamo è una squadra ordinata e pragmatica: blocco medio-basso compatto, linee corte e ripartenze verticali. Modulo 4-3-1-2 e pressione intenta a sporcare la costruzione avversaria con uscite aggressive sui portatori. La squadra brianzola che affronta il suo ritorno in Serie D ha nell'esperienza di Recino e nella duttilità di Mascheroni le sue frecce più appuntite.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

L'arbitro designato a dirigere l'incontro è Francesco Ennio Gallo, della sezione di Bologna. A completare l'organico i guardalinee Lo Chiatto e Sperati.

La 1ª giornata del Girone B di Serie D si è giocata tra sabato 6 settembre alle 15.00 con ChievoVerona-Scanzorosciate 2-1, e domenica 7 settembre alle 15.00 con il resto del programma: Breno-Castellanzese 0-0, Caldiero Terme-Pavia 3-0, Folgore Caratese-Varesina 2-1, Sondrio-Brusaporto 1-2, Oltrepò-Vogherese 1-0, Real Calepina-Villa Valle 1-3, Virtus CiseranoBergamo-Casatese Merate 1-1. A chiudere la giornata la nostra sfida Milan Futuro-Leon.

Questa la classifica attuale: ChievoVerona e Folgore Caratese 6; Oltrepò 5 (-1); Caldiero Terme 4; Real Calepina, Villa Valle, MILAN FUTURO*, Scanzorosciate e Brusaporto 3; Virtus CiseranoBergamo, Breno e Castellanzese 2; Leon*, Vogherese e Casatese Merate 1; Sondrio, Varesina e Pavia 0. (* = una gara in meno)

 

 

