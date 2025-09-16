Milan Futuro-Leon: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

QUI MILAN FUTURO — La squadra di Massimo Oddo arriva al recupero con obiettivi chiari: consolidare principi come pressing coordinato, possesso verticale, ampiezza dai terzini e trasformare il volume di gioco in concretezza offensiva. Il 4-3-3 resta il vestito base, con i continui inserimenti delle mezzali come Hodzic e Branca per aumentare la densità tra le linee e attaccare l'area avversaria. L'esordio col Pavia si è composto da un primo tempo lento e una ripresa in crescendo: servirà migliorare l'approccio per essere fin da subito incisivi come avvenuto nelle due gare di Coppa Italia di Serie D.

QUI LEON — La Leon vista contro la Virtus CiseranoBergamo è una squadra ordinata e pragmatica: blocco medio-basso compatto, linee corte e ripartenze verticali. Modulo 4-3-1-2 e pressione intenta a sporcare la costruzione avversaria con uscite aggressive sui portatori. La squadra brianzola che affronta il suo ritorno in Serie D ha nell'esperienza di Recino e nella duttilità di Mascheroni le sue frecce più appuntite.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D — L'arbitro designato a dirigere l'incontro è Francesco Ennio Gallo, della sezione di Bologna. A completare l'organico i guardalinee Lo Chiatto e Sperati.

La 1ª giornata del Girone B di Serie D si è giocata tra sabato 6 settembre alle 15.00 con ChievoVerona-Scanzorosciate 2-1, e domenica 7 settembre alle 15.00 con il resto del programma: Breno-Castellanzese 0-0, Caldiero Terme-Pavia 3-0, Folgore Caratese-Varesina 2-1, Sondrio-Brusaporto 1-2, Oltrepò-Vogherese 1-0, Real Calepina-Villa Valle 1-3, Virtus CiseranoBergamo-Casatese Merate 1-1. A chiudere la giornata la nostra sfida Milan Futuro-Leon.

Questa la classifica attuale: ChievoVerona e Folgore Caratese 6; Oltrepò 5 (-1); Caldiero Terme 4; Real Calepina, Villa Valle, MILAN FUTURO*, Scanzorosciate e Brusaporto 3; Virtus CiseranoBergamo, Breno e Castellanzese 2; Leon*, Vogherese e Casatese Merate 1; Sondrio, Varesina e Pavia 0. (* = una gara in meno)