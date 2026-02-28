QUI MILAN FUTURO — I rossoneri arrivano al big match in un momento di forma e mentalità decisamente buono. La vittoria contro il Breno per 1-0 e quella convincente in Veneto contro il Caldiero Terme per 3-0 hanno consolidato il terzo posto e dato continuità a una squadra in evidente crescita, soprattutto nella gestione delle partite e nel recupero palla alto. Nessuna assenza rilevante e un gruppo che sta rispondendo compatto: contro la capolista serviranno intensità, equilibrio e personalità.

QUI FOLGORE CARATESE — La squadra brianzola, in cima alla classifica fin dalle prime giornate, guida con 52 punti e 10 lunghezze di vantaggio sulla Casatese Merate, forte del miglior attacco del girone con 41 reti e della miglior difesa con sole 18 subite. Nell'ultimo turno è arrivato un pareggio per 1-1 proprio contro la Casatese Merate, ma il cammino resta solido e continuo per la squadra allenata da Nicola Belmonte. Assenza pesante quella del capocannoniere Eneo Gjonaj (8 gol) squalificato, ma la Folgore ha dimostrato di aver diverse frecce nel suo arco riuscendo a mandare in gol ben 15 giocatori diversi in questa stagione.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO — La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere anche la copertura su Instagram, sulla nostra app - dove saranno poi pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e su acmilan.com.

QUI SERIE D — L'arbitro dell'incontro sarà Luca Tuderti della sezione di Reggio Emilia, assistito da Alessandro Pascoli, sez. Macerata, e Gennaro Apollaro, sez. Rimini.

La 26ª giornata del Girone B di Serie D si giocherà interamente domenica 28 febbraio alle 14.30. Oltre a Milan Futuro-Folgore Caratese si giocheranno: Caldiero Terme-Oltrepò, Casatese Merate-Brusaporto, Castellanzese-Vogherese, ChievoVerona-Nuova Sondrio, Leon-Villa Valle, Pavia-Varesina, Scanzorosciate-Breno, Virtus CiseranoBergamo-Real Calepina.

La classifica: Folgore Caratese 52; Casatese Merate 42; Milan Futuro e Brusaporto 41; Villa Valle e ChievoVerona 40; Leon 39; Virtus CiseranoBergamo 36; Caldiero Terme 35; Oltrepò (-3) 34; Scanzorosciate 33; Castellanzese 32; Real Calepina 30; Breno 29; Varesina e Pavia 23; Nuova Sondrio 19; Vogherese (-6) 8.