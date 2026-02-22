Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: mentalità giusta e qualità per i rossoneri

Serie D, Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: il secondo tempo—
Il secondo tempo parte col Milan che cerca di fare il quarto gol con Eletu su calcio di punizione. Da lì in poi il ritmo della gara si abbassa e i rossoneri decidono di gestire il risultato col pallone tra i piedi. Nel finale ci provano gli ospiti ma si scontrano su Torriani.
Grazie a questa vittoria i rossoneri consolidano il loro posizionamento alle spalle di Folgore Caratese e Casatese Merate. Quest'ultima squadra è distante solo un punto. Per ciò che si è visto in campo, Massimo Oddo può ritenersi più che soddisfatto. Nel primo tempo un Milan rabbioso ha chiuso la gara dopo 30 minuti. Nel secondo, invece, si è vista una gestione matura e consapevole senza correre rischi. La prossima gara sarà uno scontro al vertice con la capolista Folgore. Sarà importante dimostrare i progressi visti nelle ultime due gare.
