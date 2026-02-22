Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: mentalità giusta e qualità per i rossoneri

Grazie a questa vittoria i rossoneri consolidano il loro posizionamento alle spalle di Folgore Caratese e Casatese Merate. Quest'ultima squadra è distante solo un punto. Per ciò che si è visto in campo, Massimo Oddo può ritenersi più che soddisfatto. Nel primo tempo un Milan rabbioso ha chiuso la gara dopo 30 minuti. Nel secondo, invece, si è vista una gestione matura e consapevole senza correre rischi. La prossima gara sarà uno scontro al vertice con la capolista Folgore. Sarà importante dimostrare i progressi visti nelle ultime due gare.