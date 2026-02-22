PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Serie D, Caldiero Terme-Milan Futuro termina 0-3: vittoria assicurata in 30′, poi la gestione matura

MILAN FUTURO

Serie D, Caldiero Terme-Milan Futuro termina 0-3: vittoria assicurata in 30′, poi la gestione matura

Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: mentalità giusta e qualità per i rossoneri
Alle ore 14:30 si è giocata Caldiero Terme-Milan Futuro, gara valida per la 25^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il commento
Redazione

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Caldiero Terme e Milan Futuro, gara valida per la 25^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno hanno vinto 0-3, grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato allo 'Stadio Comunale' di Caldiero.

Serie D, Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: il primo tempo

—  

Il Milan parte forte e trova il vantaggio dopo pochi minuti con Magrassi, su grande assist di Karaca dopo un recupero difensivo. Al 18' rigore per il Milan guadagnato in contropiede da Chaka Traorè, dopo un'ottima conduzione palla di Sardo. Sul dischetto il numero 11 non sbaglia e porta sul 0-2 i rossoneri. Poco dopo Magrassi vicino al tris con una grande occasione mancata a pochi passi dalla porta avversaria. L'under 23 cala il tris al 30' con Sala, imbucato da Chaka Traorè dopo il suggerimento centrale di Ossola. Prima della fine del primo tempo, i padroni di casa si rendono pericolosi con Goglino, il suo tiro salvato sulla linea da Zukic, e poi con Orfeini allo scadere vicino al gol su schema da calcio piazzato. Il pallone, per fortuna dei rossoneri, è uscito e con questo colpo di testa si è conclusa la prima frazione di gara sul risultato di 0-3.

LEGGI ANCHE

Serie D, Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: il secondo tempo

—  

Il secondo tempo parte col Milan che cerca di fare il quarto gol con Eletu su calcio di punizione. Da lì in poi il ritmo della gara si abbassa e i rossoneri decidono di gestire il risultato col pallone tra i piedi. Nel finale ci provano gli ospiti ma si scontrano su Torriani.

LEGGI ANCHE: Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantastici

Grazie a questa vittoria i rossoneri consolidano il loro posizionamento alle spalle di Folgore Caratese e Casatese Merate. Quest'ultima squadra è distante solo un punto. Per ciò che si è visto in campo, Massimo Oddo può ritenersi più che soddisfatto. Nel primo tempo un Milan rabbioso ha chiuso la gara dopo 30 minuti. Nel secondo, invece, si è vista una gestione matura e consapevole senza correre rischi. La prossima gara sarà uno scontro al vertice con la capolista Folgore. Sarà importante dimostrare i progressi visti nelle ultime due gare.

Leggi anche
Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola...
Caldiero Terme-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo conferma i titolari con una sorpresa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA