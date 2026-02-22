Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Caldiero Terme-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo conferma i titolari con una sorpresa in attacco

MILAN FUTURO

Caldiero Terme-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo conferma i titolari con una sorpresa in attacco

Caldiero Terme-Milan Futuro, formazioni ufficiali: novità in avanti per Oddo
Alle ore 14:30 si gioca Caldiero Terme-Milan Futuro, gara valida per la 25^ giornata della Serie D 2025-26. Ecco le formazioni ufficiali
Redazione

Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una partita esterna fondamentale per le ambizioni dei giovani rossoneri. Alle 14:30, la sfida con il Caldiero Terme guidato da Christian Soave. I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria ritrovata con il Breno la scorsa settimana. In questo momento, il Milan Futuro occupa la quarta posizione in classifica, in piena zona playoff. Vincere oggi vorrebbe dire solidificare la propria posizione in classifica e tenere lontane le inseguitrici, tra cui il Caldiero, a soli tre punti di distanza dai rossoneri. La partita di oggi diventa quindi fondamentale da vincere, contro un avversario pronto a dare filo da torcere ai giovani rossoneri. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Caldiero Terme-Milan Futuro.

Caldiero Terme-Milan Futuro, ecco le formazioni ufficiali 

—  

CALDIERO TERME: Zouaghi, Ruggeri, Petdji, Goglino, Liberati, Locati, Orfeini, Zanetti, Zazzi, Gentile, Zappa. A disposizione: Malusà, Viviani, Furini, Zerbato, Mauri, Gecchele, Baldani, Giannini, Parisi. Allenatore: Christian Soave

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Parma, Rabiot rientra e gioca subito. Ma occhio al nuovo ‘pericolo giallo’ in vista derby

MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Sala, Eletu; Ossola, Sardo, Traorè; Magrassi.  A disposizione: Longoni, Tartaglia, Pagliei, Menon, Colombo, Branca, Geroli, Domnitei, Lontani. Allenatore: Massimo Oddo

Leggi anche
Chaka Traorè sulle orme di Bartesaghi? Il talento del Milan Futuro è decisivo e sta segnando tanto
Milan Futuro, basta il rigore perfetto di Chaka Traorè per la prima vittoria casalinga del 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA