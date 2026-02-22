Caldiero Terme-Milan Futuro, formazioni ufficiali: novità in avanti per Oddo

Alle ore 14:30 si gioca Caldiero Terme-Milan Futuro, gara valida per la 25^ giornata della Serie D 2025-26. Ecco le formazioni ufficiali
Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una partita esterna fondamentale per le ambizioni dei giovani rossoneri. Alle 14:30, la sfida con il Caldiero Terme guidato da Christian Soave. I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria ritrovata con il Breno la scorsa settimana. In questo momento, il Milan Futuro occupa la quarta posizione in classifica, in piena zona playoff. Vincere oggi vorrebbe dire solidificare la propria posizione in classifica e tenere lontane le inseguitrici, tra cui il Caldiero, a soli tre punti di distanza dai rossoneri. La partita di oggi diventa quindi fondamentale da vincere, contro un avversario pronto a dare filo da torcere ai giovani rossoneri. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Caldiero Terme-Milan Futuro.
Caldiero Terme-Milan Futuro, ecco le formazioni ufficiali
—
CALDIERO TERME: Zouaghi, Ruggeri, Petdji, Goglino, Liberati, Locati, Orfeini, Zanetti, Zazzi, Gentile, Zappa. A disposizione: Malusà, Viviani, Furini, Zerbato, Mauri, Gecchele, Baldani, Giannini, Parisi. Allenatore: Christian Soave