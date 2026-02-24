Pianeta Milan
Al Milan Futuro basta un tempo: trasferta di Caldiero decisa dai gol di Magrassi, Chaka Traoré e Sala

Il Milan Futuro vince la seconda di fila: col Caldiero Terme finisce 0-3
Il Milan Futuro di Massimo Oddo ha vinto 0-3 contro il Caldiero Terme. Decisivi i gol di Magrassi, Chaka Traoré e Sala
Nel pomeriggio di oggi, il Milan Futuro affidato a Massimo Oddo ha vinto 0-3 contro il Caldiero Terme. Il match della 25^ giornata di Serie D è stato deciso nel primo tempo dai gol di Andrea Magrassi, Chaka Traoré su rigore ed Emanuele Sala. Ecco, di seguito, il resoconto della gara dei rossoneri.

(fonte acmilan.com) - Milan Futuro entra in campo con la grinta giusta e supera 3-0 il Caldiero Terme. I rossoneri indirizzano tutto nel primo tempo: Magrassi sblocca dopo neanche 10 minuti su filtrante di Ossola, Chaka Traoré raddoppia dal dischetto e Sala firma il tris con un diagonale preciso. Tre reti diverse, frutto di un approccio aggressivo e della superiorità tecnica messa in campo fin dai primi minuti.

Nella ripresa gestione matura, senza sofferenze e con attenzione nelle due fasi, che vale tre punti importanti per dar seguito alla vittoria sul Breno. I ragazzi di Oddo mostrano netti miglioramenti nel recupero palla alto e amministrano il vantaggio con personalità, segnale di crescita rispetto alla prima parte di stagione. I rossoneri salgono così a 41 punti, emergendo dal gruppone centrale della classifica e consolidando la posizione in zona Playoff. All'orizzonte una sfida di grande peso: al Chinetti arriva la capolista Folgore Caratese, banco di prova importante per misurare ambizioni e continuità.

LA CRONACA

—  

Avvio travolgente al Mario Berti di Caldiero Terme: Milan Futuro parte coi giri del motore altissimi, all'8' Ossola pesca Magrassi con un filtrante perfetto, l'attaccante salta il portiere e deposita in rete a porta vuota. Subito 0-1 Milan. Passa qualche minuto e Chaka Traoré raddoppia: Sardo recupera palla alta e trova l'attaccante ivoriano che a tu per tu col portiere si procura e poi trasforma il rigore dello 0-2. Milan Futuro domina: al 30' ennesimo recupero alto dei rossoneri con Traoré, assist per Sala e diagonale nell'angolino per il tris. Il Caldiero prova a reagire con Goglino e Zappa, ma Torriani prima e Zukić poi blindano il vantaggio. Primo tempo controllato da Milan Futuro, si va al riposo sullo 0-3.

Nella ripresa Milan Futuro gestisce il risultato senza rischiare di sbilanciarsi. Al 54' Eletu da punizione distante, ci si aspettava un cross, invece il centrocampista rossonero lascia partire un destro potente verso l'incrocio, Zouaghi vola e devia. Al 59' cross di Sala e testa di Ossola, centrale, parato. Il Caldiero ci prova all'80': Viviani sbuca sul secondo palo e segna, ma la rete è annullata per fuorigioco. Nel recupero Mauri calcia senza impensierire Torriani, poi Magrassi si gira al limite e conclude alto. Controllo rossonero fino al triplice fischio. Bella vittoria per 3-0 dei ragazzi di Oddo.

IL TABELLINO

—  

CALDIERO TERME-MILAN FUTURO 0-3

CALDIERO TERME (3-5-2): Zouaghi; Ruggeri, Petdji, Gentile (10'st Viviani); Zappa, Liberati (19'st Zerbato), Zazzi, Locati (10'st Parisi), Zanetti (19'st Furini); Goglino, Orfeini (32'st Mauri). A disp.: Malusà; Baldani, Gecchele; Giannini. All.: Soave.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukić (43'st Pagliei), Karaca (43'st Tartaglia); Sala (30'st Geroli), Eletu (30'st Branca), Sardo; Ossola, Magrassi, Traoré (20'st Lontani). A disp.: Longoni; Colombo; Domniței, Menon. All.: Oddo.

Arbitro: Artini di Firenze.

Gol: 8' Magrassi (M), 19' rig. Traoré (M), 30' Sala (M).

Ammoniti: 12'st Sardo (M), 22'st Ossola (M), 23'st Viviani (C), 35'st Petdji (C), 49'st Furini (C).

