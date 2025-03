Milan, Camarda e la ‘cura’ Oddo: ecco come potrebbe svoltare

Milan , Camarda sta giocando ufficialmente la sua prima stagione tra i professionisti. Il giovanissimo attaccante rossonero sta vivendo un anno tra la prima squadra (prima con Fonseca, ora con Coinceicao) e tra il Milan Futuro . Il classe 2008 ha un totale di 8 presenze in Serie A, 4 in Champions League, 2 in Coppa Italia Serie C e 'solamente' 10 in Serie C con il Milan Futuro. Oltre al gol contro il Bruges poi tolto per fuorigioco, in Serie C Camarda ha segnato due gol, di cui uno solo su azione nell'ultima sfida contro il Pescara (dati transfermarkt.it). Da questi numeri si può notare come ci sia un'assenza di continuità nella stagione di Camarda che ha fatto spesso il cambio tra due categorie, anche alla vigilia di una partita, come spiegò Bonera ( LEGGI QUI ). L'attaccante potrebbe andare verso la svolta della sua stagione. Ecco il motivo.

Milan, Camarda: cambia tutto con Oddo? Ecco cosa serve al talento rossonero

Dopo i risultati non esaltanti del Milan Futuro (al momento in piena zona playout), i rossoneri hanno deciso di esonerare Daniele Bonera e affidare la squadra a Massimo Oddo. Il nuovo allenatore dell'under 23 debutterà domani alle 15 contro il Legnano. L'ex terzino arriva come allenatore con il 4-3-1-2 come probabile modulo. Una tattica che potrebbe anche essere cambiata, dipenderà dalle scelte e dagli uomini a disposizione. Partendo però dalle due punte, è probabile che Camarda trovi sempre più spazio, accoppiato con l'esperto Magrassi, attaccante arrivato a gennaio. Se le scelte del Milan Futuro dovessero essere davvero queste, potrebbe arrivare davvero la svolta per Camarda e una nuova stagione. Più presenze da titolare, più minuti veri in campo. In questo modo il talento rossonero avrà spazio e modo per crescere e segnare gol. Anche perché, contro il Bologna, Conceicao ha messo in campo Jovic a Abraham in emergenza, lasciando in panchina il classe 2008. Perché quella che è mancata davvero a Camarda è stata la continuità e le possibilità per incidere davvero. Vedremo se la 'cura' Oddo avrà un impatto positivo per il Milan Futuro e per Camarda stesso.