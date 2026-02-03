Milan Femminile, Grimshaw: 'Vittoria meritata. Doppietta di Van Dooren...'

Pianeta Milan
MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, Grimshaw dopo il Genoa: “Vittoria meritata. Van Dooren? Le piace fare gol, bene per noi”

La capitana rossonera, Christy Grimshaw, ha parlato al termine del match tra Milan Femminile e Genoa, vinto dalle rossonere per 2-1. Ecco di seguito le sue dichiarazioni
Redazione PM

Al termine della partita contro il Genoa, la capitana del Milan Femminile, Christy Grimshaw, ha parlato della prestazione della squadra. Le rossonere hanno trionfato per 2-1, portandosi al quarto posto in classifica della Serie A Women. Grimshaw ha sottolineato l'importanza del lavoro di Kayleigh Van Dooren, l'attaccante olandese ha trascinato la squadra con una doppietta, la seconda consecutiva dopo quella contro la Ternana. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan Femminile, le parole di Christy Grimshaw

Sulla prestazione: "Ci siamo meritate questa vittoria, soprattutto dopo la sconfitta di Giovedì contro la Fiorentina in cui abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. Questi tre punti sono importantissimi per rialzarci".

Su Van Dooren: "Le piace fare gol e li sta facendo, bene per noi. Lavora tanto durante la settimana, siamo contente per lei, meritava di fare gol. Tutte noi cerchiamo di dare il massimo per aiutare la squadra".

