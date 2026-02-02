Pianeta Milan
MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, Van Dooren ancora decisiva: doppietta e vittoria contro il Genoa

Milan Femminile, Van Dooren ancora decisiva: doppietta e vittoria contro il Genoa - immagine 1
Un inizio febbraio con i fiocchi per il Milan femminile. Le ragazze allenate da coach Bakker battono il Genoa per 2-1: Van Dooren decisiva
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un inizio febbraio con i fiocchi per il Milan femminile. Le ragazze allenate da coach Bakker battono il Genoa con un netto 2-1 arrivato grazie alla splendida doppietta di Van Dooren. Dopo l'amara eliminazione dalla Coppa Italia, le rossonere possono tronare a sorridere. Ecco, di seguito, il racconto del match

(Fonte acmilan.com) - Il febbraio della Serie A Women inizia come era finito gennaio, per il Milan di Suzanne Bakker. Ovvero con tre punti che portano la firma di Kayleigh Van Dooren. È una nuova doppietta della numero 10 olandese, la seconda consecutiva dopo quella alla Ternana Women, a permettere alle rossonere di superare per 2-1 un indomito Genoa, confermatosi avversario ostico dopo i precedenti dell'andata e di Coppa Italia. Un risultato giusto, quello della domenica di Solbiate Arno, perché ha premiato la squadra che ha creato di più e cercato maggiormente i tre punti in un incontro intenso e acceso.

Una partita che è stata anche di episodi - le ospiti hanno pareggiato su un rigore ribattuto da Giuliani, oltre a un lungo controllo FVS su un contatto su Koivisto in area offensiva rossonera - permette al Milan di restare agganciato al treno per i piazzamenti europei, considerato anche il contemporaneo pari tra Lazio e Como Women. Un risultato importante, quello odierno, perché arrivato al termine del periodo più intenso della stagione, alla quinta partita in 15 giorni affrontata con diverse assenze di organico. Fiducia e ottimismo verso il prossimo impegno, il più difficile: la trasferta sul campo della capolista Roma, domenica prossima alle 12.30.

LA CRONACA

Partono benissimo le rossonere, che sbloccano l'incontro dopo 9' di possesso e manovra generosa: cross dalla destra di Park, inserimento centrale di Van Dooren che va a segno di testa per il sesto gol in stagione (tutti casalinghi). Le ospiti provano a rispondere con Georgsdóttir e Giles, ma il Milan controlla senza grossi affanni. Col passare dei minuti i ritmi al Chinetti calano drasticamente e le rossoblù provano a prendere coraggio, per esempio al 41' quando Cinotti impegna Giuliani con un tentativo dalla distanza. Laura ancora decisiva al 45' con l'uscita su Georgsdóttir.

Si riparte senza cambi e con una chance per noi, una botta da fuori di Arrigoni che termina alta. Colpo di scena al 57', quando un fallo di Park su Curraj genera un calcio di rigore per il Genoa: Giuliani para il tiro di Cinotti che però ribadisce in rete sulla respinta. La risposta è veemente, ci gettiamo in avanti alla ricerca di un nuovo vantaggio con i tentativi soprattutto di Van Dooren (65') e Arrigoni (72'). Sempre in avanti - con un Genoa comunque insidioso sulle ripartenze, in particolare con una chance mancata da Söndergaard - le rossonere sfiorano il gol, quando all'85' Forcinella esce a vuoto sul cross di Renzotti ma Park manca di un nulla il tap-in vincente. Serve una scintilla ed è quella che giunge a due minuti dal 90': appena entrata Dompig lancia in profondità Van Dooren che batte Forcinella in uscita. Nei 5' di recupero il risultato non cambia, vince il Milan!

IL TABELLINO

MILAN-GENOA 2-1

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni (42'st Dompig), Mascarello, Grimshaw; Park, Van Dooren, Kyvåg (21'st Renzotti). A disp.: Estévez, Tornaghi; Donolato; Appiah, Strauss. All.: Bakker.

GENOA (4-3-3): Forcinella; Curraj (47'st Giacobbo), Hilaj, Vigilucci, Giles (32'st Massa); Eghdami, Cinotti (41'st Ferrara), Cuschieri (47'st Bargi); Acuti, Georgsdóttir (32'st Söndergaard), Bahr. A disp.: Korenčiová; Di Criscio, Lipman, Mele; Abate, Bettalli; Monterubbiano. All.: De La Fuente.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Gol: 9' e 43'st Van Dooren (M), 15'st Cinotti (G).

Ammonite: 12'st Soffia (M), 19'st Cinotti (G), 34'st Söndergaard (G), 36'st Koivisto (M).

Nota: al 15'st Giuliani (M) ha parato un rigore a Cinotti (G).

