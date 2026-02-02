(Fonte acmilan.com) - Il febbraio della Serie A Women inizia come era finito gennaio, per il Milan di Suzanne Bakker. Ovvero con tre punti che portano la firma di Kayleigh Van Dooren. È una nuova doppietta della numero 10 olandese, la seconda consecutiva dopo quella alla Ternana Women, a permettere alle rossonere di superare per 2-1 un indomito Genoa, confermatosi avversario ostico dopo i precedenti dell'andata e di Coppa Italia. Un risultato giusto, quello della domenica di Solbiate Arno, perché ha premiato la squadra che ha creato di più e cercato maggiormente i tre punti in un incontro intenso e acceso.