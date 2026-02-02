Una partita che è stata anche di episodi - le ospiti hanno pareggiato su un rigore ribattuto da Giuliani, oltre a un lungo controllo FVS su un contatto su Koivisto in area offensiva rossonera - permette al Milan di restare agganciato al treno per i piazzamenti europei, considerato anche il contemporaneo pari tra Lazio e Como Women. Un risultato importante, quello odierno, perché arrivato al termine del periodo più intenso della stagione, alla quinta partita in 15 giorni affrontata con diverse assenze di organico. Fiducia e ottimismo verso il prossimo impegno, il più difficile: la trasferta sul campo della capolista Roma, domenica prossima alle 12.30.
LA CRONACA
Partono benissimo le rossonere, che sbloccano l'incontro dopo 9' di possesso e manovra generosa: cross dalla destra di Park, inserimento centrale di Van Dooren che va a segno di testa per il sesto gol in stagione (tutti casalinghi). Le ospiti provano a rispondere con Georgsdóttir e Giles, ma il Milan controlla senza grossi affanni. Col passare dei minuti i ritmi al Chinetti calano drasticamente e le rossoblù provano a prendere coraggio, per esempio al 41' quando Cinotti impegna Giuliani con un tentativo dalla distanza. Laura ancora decisiva al 45' con l'uscita su Georgsdóttir.
Si riparte senza cambi e con una chance per noi, una botta da fuori di Arrigoni che termina alta. Colpo di scena al 57', quando un fallo di Park su Curraj genera un calcio di rigore per il Genoa: Giuliani para il tiro di Cinotti che però ribadisce in rete sulla respinta. La risposta è veemente, ci gettiamo in avanti alla ricerca di un nuovo vantaggio con i tentativi soprattutto di Van Dooren (65') e Arrigoni (72'). Sempre in avanti - con un Genoa comunque insidioso sulle ripartenze, in particolare con una chance mancata da Söndergaard - le rossonere sfiorano il gol, quando all'85' Forcinella esce a vuoto sul cross di Renzotti ma Park manca di un nulla il tap-in vincente. Serve una scintilla ed è quella che giunge a due minuti dal 90': appena entrata Dompig lancia in profondità Van Dooren che batte Forcinella in uscita. Nei 5' di recupero il risultato non cambia, vince il Milan!
IL TABELLINO
MILAN-GENOA 2-1
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni (42'st Dompig), Mascarello, Grimshaw; Park, Van Dooren, Kyvåg (21'st Renzotti). A disp.: Estévez, Tornaghi; Donolato; Appiah, Strauss. All.: Bakker.
GENOA (4-3-3): Forcinella; Curraj (47'st Giacobbo), Hilaj, Vigilucci, Giles (32'st Massa); Eghdami, Cinotti (41'st Ferrara), Cuschieri (47'st Bargi); Acuti, Georgsdóttir (32'st Söndergaard), Bahr. A disp.: Korenčiová; Di Criscio, Lipman, Mele; Abate, Bettalli; Monterubbiano. All.: De La Fuente.
Arbitro: Gemelli di Messina.
Gol: 9' e 43'st Van Dooren (M), 15'st Cinotti (G).
Ammonite: 12'st Soffia (M), 19'st Cinotti (G), 34'st Söndergaard (G), 36'st Koivisto (M).
Nota: al 15'st Giuliani (M) ha parato un rigore a Cinotti (G).
© RIPRODUZIONE RISERVATA