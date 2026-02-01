Milan Femminile, doppio colpo in arrivo: i dettagli | PM NEWS

Non solo calciomercato maschile. Nelle ultime ore, il Milan è molto attivo sul mercato legato alle squadre giovanili (Primavera e Under 23) e alla prima squadra, con le novità legate al possibile arrivo dal Crystal Palace di Jean-Philippe Mateta , ma non solo.

Calciomercato Milan Femminile, due nuovi arrivi

Quello condotto da Igli Tare non è l'unico mercato che sta per chiudere diversi colpi in entrata. Anche quello femminile portato avanti dalla Head Of Football Women Elisabet Spina si sta infiammando in questi ultimi giorni. Secondo le informazioni apprese dalla nostra redazione, il Milan Femminile è pronto a piazzare due colpi a breve.