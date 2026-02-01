Milan Femminile, doppio colpo in arrivo: i dettagli | PM NEWS

Pianeta Milan
Milan Femminile, doppio colpo in arrivo dal calciomercato: ecco di chi si tratta | PM NEWS

Novità anche per il calciomercato del Milan Femminile. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono in arrivo due nuove giocatrici
Non solo calciomercato maschile. Nelle ultime ore, il Milan è molto attivo sul mercato legato alle squadre giovanili (Primavera e Under 23) e alla prima squadra, con le novità legate al possibile arrivo dal Crystal Palace di Jean-Philippe Mateta, ma non solo.

Calciomercato Milan Femminile, due nuovi arrivi

Quello condotto da Igli Tare non è l'unico mercato che sta per chiudere diversi colpi in entrata. Anche quello femminile portato avanti dalla Head Of Football Women Elisabet Spina si sta infiammando in questi ultimi giorni. Secondo le informazioni apprese dalla nostra redazione, il Milan Femminile è pronto a piazzare due colpi a breve.

Dopo la cessione da record per la Serie A italiana di Evelyn Ijeh al North Carolina Courage, sono in arrivo Mawa Sesay ed Ewelina Kamczyk. La prima è un attaccante classe 2005: si tratta di un colpo in prospettiva dal Vålerenga Fotball Damer (Norvegia). La seconda è una centrocampista classe 1996 in arrivo dal Fleury (Francia). Il club rossonero, con questi due acquisti, dimostra ancora una volta l'intenzione di migliorare la squadra femminile e di far crescere l'intero movimento.

