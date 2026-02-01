Milan Femminile, doppio colpo in arrivo: i dettagli | PM NEWS

Dopo la cessione da record per la Serie A italiana di Evelyn Ijeh al North Carolina Courage, sono in arrivo Mawa Sesay ed Ewelina Kamczyk. La prima è un attaccante classe 2005: si tratta di un colpo in prospettiva dal Vålerenga Fotball Damer (Norvegia). La seconda è una centrocampista classe 1996 in arrivo dal Fleury (Francia). Il club rossonero, con questi due acquisti, dimostra ancora una volta l'intenzione di migliorare la squadra femminile e di far crescere l'intero movimento.
