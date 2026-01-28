QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Vittoria convincente per le rossonere nell'ultima uscita ufficiale: un netto 3-0 alla Ternana Women in campionato, deciso dalla doppietta di Van Dooren e dal sigillo finale di Kyvåg. La formazione di Coach Bakker proverà a ripetersi anche in Coppa, riscattando il precedente stagionale nello stesso stadio (4-3 per la squadra di casa a ottobre scorso). Come nel match con la Ternana Women, non saranno a disposizione Babb e il duo di centrali difensivi Sorelli-Piga.

La presentazione della sfida di Coach Suzanne Bakker: "Il ritorno dei Quarti contro la Fiorentina sarà una partita tra due squadre con grandi qualità tecniche e tattiche. Siamo pronte a lottare per 90 minuti - o di più se necessario - per conquistare un posto in Semifinale"

QUI FIORENTINA

Questo gennaio non ha sorriso particolarmente alla squadra di Pablo Piñones-Arce, reduci dalla sconfitta per 3-0 in casa della Lazio dopo aver pareggiato la precedenti due sfide contro il Genoa e il Milan, nell'andata di questi Quarti di Finale. In campionato le viola sono scese al 5° posto, con una sola lunghezza di vantaggio sulle rossonere, e cercheranno in Coppa le energie necessarie per rilanciarsi su tutti i fronti.

"La partita contro il Milan è importante, perché teniamo molto alla Coppa Italia", ha detto Piñones-Arce ai canali del club. "Dopo la gara di andata è ancora tutto in equilibrio ma noi giochiamo in casa e questo può fare la differenza. Dovremo essere pronte ad andare oltre i 90 minuti se necessario, ci giochiamo la Semifinale".

DOVE VEDERLA IN TV

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale

QUI COPPA ITALIA WOMEN

La gara sarà diretta da Andrea Zoppi della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Filippo Pignatelli di Viareggio. Il quarto ufficiale sarà Alessio Artini di Firenze. In questo turno di Coppa Italia Women non è previsto il sistema FVS.

Dopo le gare d'andata della scorsa settimana, tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio si disputerà il ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia femminile che decreterà quali formazioni conquisteranno le Semifinali. Nella prima giornata si terranno alle 18.00 sia Roma-Lazio (0-0 all'andata) che Inter-Ternana Women (2-0), quello successivo aprirà Fiorentina-Milan alle 18.00 e chiuderà Juventus-Napoli Women (2-1) alle 20:30. Le vincenti di questi ultimi due accoppiamenti si sfideranno successivamente per un posto in Finale