Il Milan Femminile ritrova la vittoria: battuta la Ternana per 3-0, il resoconto del match

Arrivata una bellissima vittoria per le rossonere di coach Bakker. Il Milan Femminile batte per 3-0 la Ternana: il resoconto del match
Alessia Scataglini
Arrivata una bellissima vittoria per le rossonere di coach Bakker. Il Milan Femminile batte per 3-0 la Ternana. Dopo alcuni pareggi, le rossonere hanno ritrovato la vittoria grazie alla splendida doppietta di Van Dooren e al gol di Kyvag, che ha messo la parola fine alla partita. Nonostante le assenze, le rossonere non si sono abbattute e, tutte unite, hanno saputo conquistare i 3 punti. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Vittoria importante e d'autorità per le rossonere, che sbloccano il loro 2026 con un 3-0 contro la Ternana. Dopo i due pareggi contro Parma e Fiorentina (in Coppa), ecco il primo successo, firmato dalla doppietta di Van Dooren e dalla rete finale di Kyvåg. Tre punti che mancavano dalla trasferta di Napoli e che proiettano la formazione di Bakker a 17 punti in classifica, a una sola lunghezza di distanza dalle posizioni che valgono l'accesso alla prossima Champions League. Nonostante numerose assenze - ultime in ordine di tempo Piga e Renzotti - le rossonere hanno disputato una prova matura, ordinata e solida.

Van Dooren, schierata al centro dell'attacco, ha capitalizzato nel primo tempo l'assist di Kyvåg e nella ripresa quello di Park, per salire a quota 5 reti stagionali in campionato, curiosamente tutte segnate in casa. Proprio Kyvåg ha chiuso il discorso con il suo primo centro in Serie A. Nel finale di partita, esordio assoluto per Donolato e Strauss, minuti anche per Appiah. Una domenica ampiamente positiva, dunque, che regala serenità alla squadra in vista dei Quarti di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma giovedì alle 18.00 al Viola Park: in palio un posto in Semifinale.

LA CRONACA

La prima chance del match capita a Pacioni, che su una situazione di calcio piazzato viene fermata da Giuliani in uscita. Poi due legni in pochi minuti per le rossonere: prima Van Dooren, dal centro dell'area, colpisce il palo con un destro potente e angolato, a portiere battuto. Poi Cernoia, dalla distanza con il mancino, viene fermata dalla traversa. La Ternana prova a impostare una partita su un livello agonistico molto alto, ma la qualità delle rossonere esce alla distanza: vola via sulla sinistra Kyvåg al 34', traversone basso di mancino per Van Dooren, che intercetta in spaccata e fa 1-0. Vantaggio meritato per noi, risultato con cui si chiude la prima frazione di gioco.

La ripresa inizia con una lunga, e spezzettata, fase di studio tra le due squadre. Poi sale nuovamente la pressione del Milan, che produce occasioni in serie: Mascarello al 66' calcia alto dal limite, Koivisto di testa al 68', tutta sola, non riesce ad angolare a sufficienza mentre Van Dooren, servita ancora da Kyvåg, non è precisa con la deviazione volante. Il raddoppio è nell'aria e arriva all'80', ancora con l'olandese, che appoggia in rete un cross di Park; 2-0 e poco dopo già 3-0, con Kyvåg che rientra sul destro e calcia forte sul palo lontano, Schroffenegger sbaglia l'intervento e apre al tris rossonero. Finale in gestione, vittoria importante

IL TABELLINO

MILAN-TERNANA WOMEN 3-0

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto (41'st Donolato), De Sanders (13'st Mascarello), Soffia, Keijzer; Arrigoni (24'st Park), Grimshaw, Cernoia (41'st Strauss); Stokić, Van Dooren, Kyvåg (41'st Appiah). A disp.: Estévez Ogalla, Tornaghi. All.: Bakker.

TERNANA (4-1-3-2): Schroffenegger; Martins (28'st Erzen), Pacioni, Massimino, Peruzzo; Breitner (1'st Ciccotti); Pastrenge (1'st Petrara), Regazzoli (36'st Lazaro), Pellegrino Cimò (1'st Di Giammarino); Pirone, Gomes. A disp.: Ciccioli, Ghiot; Corrado, Labate, Porcarelli, Ripamonti, Vigliucci. All.: Ardizzone.

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Gol: 34' Van Dooren (M), 35'st Van Dooren (M), 39'st Kyvåg (M).

Ammonite: 37'st Mascarello (M).

