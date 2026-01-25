Arrivata una bellissima vittoria per le rossonere di coach Bakker. Il Milan Femminile batte per 3-0 la Ternana . Dopo alcuni pareggi, le rossonere hanno ritrovato la vittoria grazie alla splendida doppietta di Van Dooren e al gol di Kyvag , che ha messo la parola fine alla partita. Nonostante le assenze, le rossonere non si sono abbattute e, tutte unite, hanno saputo conquistare i 3 punti. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Vittoria importante e d'autorità per le rossonere, che sbloccano il loro 2026 con un 3-0 contro la Ternana. Dopo i due pareggi contro Parma e Fiorentina (in Coppa), ecco il primo successo, firmato dalla doppietta di Van Dooren e dalla rete finale di Kyvåg. Tre punti che mancavano dalla trasferta di Napoli e che proiettano la formazione di Bakker a 17 punti in classifica, a una sola lunghezza di distanza dalle posizioni che valgono l'accesso alla prossima Champions League. Nonostante numerose assenze - ultime in ordine di tempo Piga e Renzotti - le rossonere hanno disputato una prova matura, ordinata e solida.