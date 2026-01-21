Coppa Italia Femminile, Milan-Fiorentina: ecco il resoconto del match

Arrigoni determinante, Piga è stata attenta, Grimshaw ha giocato col cuore e Kyvåg non ha mai smesso di correre; da sottolineare e apprezzare anche l'apporto dalla panchina. È il secondo pareggio di fila dopo quello nello scorso weekend alla ripresa del campionato, ma la prestazione è stata diversa e migliore rispetto a quella opaca di Parma. Il ritorno in coppa è in programma giovedì prossimo alle 18.00 al Viola Park, da preparare e affrontare credendoci fortemente, invece domenica 25 gennaio alle 12.30 le rossonere ospiteranno la Ternana nell'11ª giornata della Serie A Women.
LA CRONACA—
La Fiorentina approccia bene e al 10' passa in vantaggio: si accende Catena, servizio per la corrente Woldvik che di potenza e precisione gonfia la rete. Prosegue il predominio avversario, al 22' Soffia e Piga spazzano via il pallone messo in mezzo da Janogy. Le rossonere cercano di scuotersi: al 26' Kyvåg crossa per Grimshaw la quale non riesce a colpire in piena area per l'intervento di Færge, al 28' Kyvåg appoggia per Arrigoni che calcia male. Torna su la viola: al 36' provvidenziale Piga ad opporsi ad Omarsdottir in agguato sottoporta, al 39' Koivisto salva su Janogy. Sempre Kyvåg a ispirare al 44', ancora per Grimshaw imprecisa nella deviazione.
Qualche cambio dà il via alla ripresa. Milan maggiormente agguerrito e offensivo: al 57' girata sbilenca di van Dooren, al 58' Stokić cerca Kyvåg che manca l'aggancio per calciare. Al 64' break di Johansen, debole nella conclusione. La gara non vive di grandi emozioni, il Diavolo comunque prende coraggio e al 73' agguanta il pareggio grazie alla zampata di Arrigoni: raccoglie la respinta corta, carica il destro, spizza il palo e segna. Momento Bredgaard: al 79' prova il mancino impegnando il nostro portiere, all'81' va vicina al bersaglio su punizione. All'83' si rivede Kyvåg, senza però la mira necessaria. Nessun brivido finale, Milan-Fiorentina 1-1.
© RIPRODUZIONE RISERVATA