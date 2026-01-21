Coppa Italia Femminile, Milan-Fiorentina: ecco il resoconto del match

Arrigoni determinante, Piga è stata attenta, Grimshaw ha giocato col cuore e Kyvåg non ha mai smesso di correre; da sottolineare e apprezzare anche l'apporto dalla panchina. È il secondo pareggio di fila dopo quello nello scorso weekend alla ripresa del campionato, ma la prestazione è stata diversa e migliore rispetto a quella opaca di Parma. Il ritorno in coppa è in programma giovedì prossimo alle 18.00 al Viola Park, da preparare e affrontare credendoci fortemente, invece domenica 25 gennaio alle 12.30 le rossonere ospiteranno la Ternana nell'11ª giornata della Serie A Women.