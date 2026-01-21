Pianeta Milan
Coppa Italia Femminile, Milan-Fiorentina termina 1-1: tutto rimandato al ritorno

Coppa Italia Femminile, Milan-Fiorentina: ecco il resoconto del match
Nel match d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile, il Milan ha pareggiato con la Fiorentina. Ecco il resoconto del match
Nella serata di ieri, il Milan Femminile è tornato in campo per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le ragazze guidate da Suzanne Bakker hanno pareggiato 1-1 il primo round della doppia sfida. Al gol iniziale delle Viola di Emilie Woldvik ha risposto Giorgia Arrigoni. Per la calciatrice rossonera è la quarta rete contro la formazione viola. Ecco, di seguito, il resoconto del match dal sito ufficiale rossonero.

(Fonte acmilan.com) - Rimane in bilico la qualificazione nella Coppa Italia Women 2025/26 dopo che nell'andata dei Quarti, a Solbiate Arno, Milan Fiorentina hanno pareggiato 1-1. Una gara densa, che prima ha premiato l'inizio brillante della viola e poi ha ricompensato la reazione delle rossonere. Dal gol di Woldvik al 10' a quello di Arrigoni al 73', un pari sostanzialmente corretto che non scopre ancora le carte ma non dispiace a nessuno. La squadra di Coach Bakker non ha cominciato bene, soffrendo, aumentando parecchio il rendimento alla distanza e giocando una ripresa volenterosa.

Arrigoni determinante, Piga è stata attenta, Grimshaw ha giocato col cuore e Kyvåg non ha mai smesso di correre; da sottolineare e apprezzare anche l'apporto dalla panchina. È il secondo pareggio di fila dopo quello nello scorso weekend alla ripresa del campionato, ma la prestazione è stata diversa e migliore rispetto a quella opaca di Parma. Il ritorno in coppa è in programma giovedì prossimo alle 18.00 al Viola Park, da preparare e affrontare credendoci fortemente, invece domenica 25 gennaio alle 12.30 le rossonere ospiteranno la Ternana nell'11ª giornata della Serie A Women.

LA CRONACA

La Fiorentina approccia bene e al 10' passa in vantaggio: si accende Catena, servizio per la corrente Woldvik che di potenza e precisione gonfia la rete. Prosegue il predominio avversario, al 22' Soffia e Piga spazzano via il pallone messo in mezzo da Janogy. Le rossonere cercano di scuotersi: al 26' Kyvåg crossa per Grimshaw la quale non riesce a colpire in piena area per l'intervento di Færge, al 28' Kyvåg appoggia per Arrigoni che calcia male. Torna su la viola: al 36' provvidenziale Piga ad opporsi ad Omarsdottir in agguato sottoporta, al 39' Koivisto salva su Janogy. Sempre Kyvåg a ispirare al 44', ancora per Grimshaw imprecisa nella deviazione.

Qualche cambio dà il via alla ripresa. Milan maggiormente agguerrito e offensivo: al 57' girata sbilenca di van Dooren, al 58' Stokić cerca Kyvåg che manca l'aggancio per calciare. Al 64' break di Johansen, debole nella conclusione. La gara non vive di grandi emozioni, il Diavolo comunque prende coraggio e al 73' agguanta il pareggio grazie alla zampata di Arrigoni: raccoglie la respinta corta, carica il destro, spizza il palo e segna. Momento Bredgaard: al 79' prova il mancino impegnando il nostro portiere, all'81' va vicina al bersaglio su punizione. All'83' si rivede Kyvåg, senza però la mira necessaria. Nessun brivido finale, Milan-Fiorentina 1-1.

